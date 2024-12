El Parque Ischigualasto decidió suspender el envío de fondos a la Municipalidad de Valle Fértil por supuesta malversación Por ley, el 10% de lo recaudado debe recaer en la comuna e ir a personas o entidades que propicien la actividad turística.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El municipio de Valle Fértil no ha recibido el 10% de la recaudación del Parque de Ischigualasto desde julio debido a que el último balance no fue autorizado. Así lo revelaron las autoridades del Parque Provincial, que aseguran que tienen sospechas de que el dinero asignado para la promoción turística llegó a personas que no tienen relación con esta actividad.

Según Juan Pablo Teja Godoy, interventor del Parque, se encontraron QUE 237 personas que recibieron fondos, muy pocas tienen relación con la actividad turística.

En Radio Sarmiento, el funcionario dijo que entre los beneficiarios cuestionados se encuentran un chofer, una carnicería y algunas parroquias del departamento.

La administración del Parque ha solicitado al Municipio una explicación detallada sobre el criterio utilizado para asignar estos fondos. “El Artículo 7 es clarísimo, que dice que para que nosotros sigamos depositando, necesitamos la aprobación del primer semestre y esta administración no lo ha aprobado porque seguimos con dudas de estas 237 personas”, dijo Teja Godoy

De no recibir una respuesta satisfactoria, no descartan iniciar una denuncia por presunta malversación de fondos.