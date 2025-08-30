Como si el calendario popular lo hubiera escrito, el temporal de Santa Rosa se hizo presente en San Juan este 30 de agosto , justo en la fecha en la que la tradición indica la llegada de este fenómeno. La lluvia sorprendió en horas de la siesta, dejó calles mojadas y anegadas, y generó una postal pocas veces vista en la provincia.

Reacciones en redes sociales

La galería urbana dejó imágenes llamativas: autos desafiando calles inundadas, transeúntes apurando el paso bajo paraguas y camperas, ciclistas que no se frenaron por la lluvia e incluso niños caminando con ropa de abrigo. La Santa Rosa pintó un escenario diferente en todo el Gran San Juan.

La otra gran postal estuvo en Facebook e Instagram, donde los sanjuaninos compartieron cómo viven este fenómeno poco habitual. Hubo comentarios de todo tipo: desde humor y romanticismo hasta bronca y quejas por el mal clima.

“Ya me puedo cortar las puntas de este pelo angustiado?”, escribió entre risas Betsa Sosa. En contraste, Andrea Molina fue más directa: “Me gusta mucho la lluvia”. Para Joana Begueri fue simplemente un “hermoso día”.

Con un tono más pasional, Agustín Sansó bromeó: “Salí por toda la Libertador desnudo, estoy nostálgico”. En la misma línea positiva, Cari Farías contó: “Me genera alegría porque me gusta andar en bici y mojarme el cabello”.

No faltaron los mensajes más reflexivos, como el de Gringa Vera: “Me pone romántica”. Aunque no todos disfrutaron la situación: “Me genera bronca, lpm Santa Rosa”, lanzó Cori Garay, recibiendo la irónica respuesta de otro usuario: “Con esa boquita comés pan, jaja”.

¿Tormenta o temporal de Santa Rosa?

El debate también se metió en las redes. “Siempre fue temporal de Santa Rosa, no tormenta”, aclaró Andrés Vega. Entre bromas, Diego Osvaldo sumó otra versión: “Tormenta de San Martín, me dijo Rocío”, lo que desató carcajadas entre los comentarios.

La pregunta sobre si habría clases también apareció en las redes, aunque rápidamente fue despejada con humor: “Sí, sí hay, vayan igual”, contestó entre risas Tello Reynaldo.

En definitiva, el temporal de Santa Rosa volvió a cumplir con su leyenda: en San Juan dejó lluvia, calles mojadas y una ola de reacciones digitales que fueron desde la poesía hasta el enojo, pasando por el humor que nunca falta entre los sanjuaninos.

