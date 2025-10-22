Elecciones legislativas 2025: fuerte operativo de seguridad en San Juan con 1.176 efectivos involucrados Estará a cargo del Distrito Electoral San Juan, comandado por el coronel Rubén Gastón Patera, del RIM 22.

El comandante de Distrito Electoral San Juan, coronel Rubén Gastón Patera, dio a conocer detalles del operativo de seguridad que se desarrollará antes y durante las elecciones legislativas del próximo domingo. Dijo que el mismo afectará a 1.176 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que serán desplegados en los 241 edificios escolares habilitados para votar.

Patera dijo que el Comando de Distrito Electoral San Juan ‘conducirá la custodia y seguridad’ de los actos comiciales a realizarse en provincia, preservando el orden y garantizando el normal desarrollo, conforme a las disposiciones legales vigentes. Agregó, además, que el Comando ya se encuentra ‘ejecutando la custodia y seguridad’ de las Boletas Únicas Papel (BUP) en los lugares de guarda desde su arribo y hasta que sean trasladadas a los locales de votación.

Para realizar todas las actividades mencionadas, el comandante de Distrito Electoral asumirá el control operacional sobre la totalidad de los efectivos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerza Policiales dentro de su jurisdicción. En este contexto, Patera dijo que serán 1.176 efectivos pertenecientes al Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de San Juan y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria los afectados en el operativo de seguridad y control durante las elecciones. Y que el despliegue de los efectivos comenzará el viernes 24 de octubre.

El coronel también dio a conoces algunos datos generales referidos a las próximas elecciones:

-Cantidad de electores: 620.823.

-Cantidad de mesas: 1.843.

-Cantidad de edificios escolares donde se vota: 241.

-Servicio Penitenciario Provincial U-1: 4 sectores.