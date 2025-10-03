Empresario sanjuanino compartió en redes su orientación sexual y generó fuerte empatía: “Hoy no tengo miedo al castigo de la sociedad” Conocido en el ámbito gastronómico, el joven hizo un posteo muy personal y liberador, cosechando gran apoyo de su comunidad digital.

“37 años, loco, gritón, laburador, apasionado y enamorado…”.Así empieza el posteo de Renzo Rodríguez, que es muy similar a cualquier otro de los que abundan en las redes sociales. Pero en este caso, el conocido empresario gastronómico sanjuanino, decidió compartir su orientación sexual revelando haber vivido mucho con miedo al prejuicio social.

“Soy gay, sí, lo soy, nací así… y jamás pensé que iba a llegar el momento en que iba a poder decir esto tranquilo, sin miedo al castigo que la sociedad nos pone. Yo mismo decía que me iba a morir sin que nadie supiese nada de lo que me pasaba. ¿Si me costó? , más de 30 años de mi vida me costó“, compartió Rodríguez en un posteo íntimo pero abordando una realidad social.

“Hoy puedo vivir mi vida tranquilo, sin miedo a que me critiquen, a que se burlen de mi, a que murmuren a escondidas”, escribió y apuntó al fuerte prejuicio que aún existe sobre la homosexualidad.

“Nadie elige vivir a escondidas, ocultando lo que nos pasa por miedo al castigo social, por miedo a que nos señalen, a que nos dejen de hablar, a que perdamos a nuestros amigos, nuestro trabajo… y cuantas cosas más. Créanme que nadie elige este camino. Solo nos queda aceptarnos, amarnos y poner cara de piedra para seguir adelante. Hoy decidí contar esto porque siento que muchas personas pasan por lo mismo…por ese miedo, por esa tristeza que se hace interminable”, dijo.

Rodríguez agradeció a su familia y amigos por estar a su lado. “Después que animé a contarlas, jamás me cuestionaron nada, siempre me apoyaron y fueron ese gran pilar que tanto necesitaba”.

Finalmente el empresario definió su estado actual de felicidad y haciendo un llamado de respeto a la diversidad.

“Hoy me siento bien, feliz y enamorado y eso es lo que más me importa. Aprendamos a escucharnos, a respetar al otro, a no cuestionarnos y, sobre todo, aprendamos a amarnos sin prejuicios, sin castigos sociales, créanme que seremos mucho más felices todos”.