En el Colegio Luján trabajan para peregrinar hasta la Basílica en Buenos Aires Entre tantas actividades para recaudar fondos, este sábado 13 de septiembre, se llevará a cabo una peña folclórica en la que participarán artistas locales de renombre nacional como también actuarán como teloneros, alumnos del colegio.

El trabajo es arduo, pero con la mente puesta en la experiencia que muchos desean tener desde hace tiempo. Se trata de la peregrinación hasta la Basílica de Luján, que llevarán a cabo, precisamente por alumnos del colegio Luján, de San Juan. Para esa meta, la comunidad educativa lleva a cabo distintas actividades para recaudar fondos, pero está abierta a toda la comunidad sanjuanina para que puedan colaborar y cumplir el sueño de estos chicos que tanto trabajan para lograrlo. Sin dudas es una experiencia que llevarán en sus corazones toda la vida, es el decir de los mayores que ya tuvieron esa experiencia.

Daniel Quintana, secretario del Colegio Luján cuenta algunas de las tantas actividades que desarrolla la comunidad de esta institución y remarca el entusiasmo y esfuerzo que hacen entre todos para lograrlo, encabezado por la directora, Licenciada Mariela Putelli.

‘Todos los años tenemos un proyecto institucional en el cual, los alumnos de Cuarto y Quinto año viajan a la peregrinación a Luján, en Buenos Aires.

Actividades para recaudar fondos

En el colegio la actividad para recaudar fondos es ardua. Quintana cuenta que este sábado 13 de septiembre, se llevará a cabo una peña folclórica solo en beneficio para los peregrinos en el recinto del gimnasio del colegio con una capacidad de unas 550 personas. Allí serán teloneros algunos alumnos y gente de la comunidad. A ellos se le sumarán figuras de renombre nacional que estarán presentes como Los Gajos de Pinono, Los Videla la Trova Ansilta, el Ballet San Juan Nuestro Tiempo. Allí habrá venta de pizzas, empanadas, sánguches de jamón, bondiola, todo bien criollo.

Y entre tantas actividades se hace un mate bingo, también organizado por los alumnos peregrinos, todos los docentes del colegio. También se realiza con un bingo y con donaciones. Todo se consigue gracias a los donaciones de la comunidad educativa del colegio también hay rifas que se organizan también acá en el colegio bueno distintas distintas también tenemos por primera vez en este año contamos con el consejo estudiantil y ellos organizaron un campeonato de fútbol para para el beneficio de los peregrinos en realidad toda la comunidad educativa del colegio del nivel secundario se dedica a juntar y trabajar para estos peregrinos.

También desde el colegio agradecen las donaciones recibidas como las que puedan llegar.

Algo de historia

Quintana relata que el colegio en su nivel secundario ha cumplido 35 años de vida educativa, aunque la institución en sí ya tiene más de 60 años en la comunidad sanjuanina. El colegio Nuestra Señora de Luján está ubicado en Villa del Carril, Capital, cuenta con una matrícula mayor a 740 alumnos en el secundario y unos 700 también en el nivel primario que se cursa en la tarde el secundario se cursa en la mañana los chicos todos los años viajan a Luján para hacer la peregrinación e ir al encuentro de nuestra madre, la Virgen de Luján.

Este proyecto arranca en el año 2013 y se continuó todos los años menos en pandemia. Pero apenas se pudo se volvió a reeditar ese proyecto de llevar a los chicos al encuentro de nuestra madre en Buenos Aires.

A esta peregrinación suele ir una delegación de entre 60 y 70 chicos.

El viaje

Este año se viaja el primero de octubre hasta el 6 de octubre. El miércoles primero está prevista la llegada a Buenos Aires se hace la visita a la Basílica de Luján y se realiza un city tour por la zona de Buenos Aires y después se para en Luján en los maristas que es un complejo que depende del Colegio Nuestra Señora Luján de ahí de Luján bueno nos hospedamos ahí todos los años en el mismo lugar es un lugar que tiene las condiciones porque tienen habitaciones privadas con baño privado en cada habitación parques muchos parques y espacios verdes en donde se hacen las actividades de recreativas y espirituales con los alumnos y también cómo se llama después el día de sábado a la mañana se parte hacia Capital Federal a Liniers donde se parte con la imagen cabecera hacia hacia bueno hacia la Luján tenemos cuatro paradas se hacen en cada parada se asisten a los chicos con personal del colegio es decir aparte de los 50 ó 60 chicos y 18 docentes.

La peregrinación a Luján, Buenos Aires, una experiencia de fe para los chicos sanjuaninos que van trabajan para lograr sus sueños.