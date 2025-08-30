En programa Garrafa Hogar llegará a 5 departamentos en la primera semana de septiembre La movilidad oficial recorrerá Angaco, Caucete, San Martín, Ullum y Capital, garantizando el acceso al gas envasado a más familias.

Del 1 al 5 de septiembre, la movilidad oficial del programa provincial Garrafa Hogar recorrerá distintas localidades de los departamentos Angaco, Caucete, San Martín, Ullum y Capital. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de ‘garrafa vacía por llena’, y siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales.

El cronograma

La movilidad oficial de este programa visitará distintas localidades de 5 departamentos con el siguiente cronograma:

Lunes 1 de septiembre: estará en el Club Deportivo, Social y Cultural Angaco (Calle Ontiveros y Nueva España), en el departamento Angaco; de 9 a 11. Mientras que de 11,30 a 13,30 estará en la Unión Vecinal Villa Del Salvador, en la villa cabecera de esta comuna.

Martes 2 de septiembre: llegará a Caucete. De 9 a 11estará en la Unión Vecinal Bermejo, mientras que de 11,30 a 13,30 lo hará en la Unión Vecinal Vallecito (Calle Deolinda Correa s/n).

Miércoles 3 de septiembre: llegará a San Martín. De 9 a 11 estará en el CIC Dos Acequias (Calle Eva Perón y Godoy Cruz, Dos Acequias). De 11,30 a 13,30 lo hará en Plazoleta Barrio Emprendimiento, en el distrito San Isidro.

Jueves 4 de septiembre: llegará a Capital, aunque aún no están definidos los lugares donde estará el camión.

Viernes 5 de septiembre: la movilidad oficial llegará a Ullum. De 9,30 a 13,30 estará en el Paseo de los Concejales.