En San Juan también recordarán el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel La Sociedad Israelita informó que este martes sus puertas permanecerán cerradas en conmemoración al ataque donde murieron 1.200 personas.

La Sociedad Israelita de San Juan se sumará este martes a la conmemoración del ataque del 7 de octubre de 2023 que sufrió Israel de parte de Hamas y por eso no tendrá actividad.

En un comunicado la entidad aseguró que la institución “permanecerá cerrada en conmemoración de los 2 años del ataque terrorista de Hamas a Israel, donde asesinaron a 1200 personas, secuestraron a 251 personas más, de las cuales aún permanecen 48 como rehenes, vivos o muertos”.

El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes contra Israel, desde varios puntos de Gaza. Hamás llevó a cabo una incursión terrestre a gran escala en Israel, capturando a decenas de rehenes y matando a más de 1000 israelíes.

Fue en respuesta a este ataque, que las autoridades israelíes declararon la guerra. Las fuerzas de defensa israelíes iniciaron ataques aéreos de represalia contra Gaza desde entonces, además de continuas restricciones de suministros vitales.

Durante el último año, las acciones israelíes se han recrudecido, destacando la utilización del hambre como arma de guerra hasta el punto de provocar intencionalmente una hambruna. Este comportamiento ha merecido la condena de 149 Estados de la Asamblea General, incluidos aliados de Israel como Alemania.