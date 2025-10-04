En Sarmiento realizarán el primer ‘Abuelazo’: habrá competencias deportivas y hasta baile para las personas mayores Será mañana en el Predio Gaucho de Cieneguita con diferentes actividades y entrada gratis.

El municipio de Sarmiento lanzó una nueva propuesta que tiene por objetivo divertir y entretener a las personas mayores. Se trata del primer ‘Abuelazo’ que se realizará hoy, en el Predio Gaucho de Cieneguita, con diferentes actividades deportivas, recreativas y artísticas. La entrada es libre y gratuita.

Bajo el lema ‘Jornada de encuentro, diversión y reconocimiento a nuestros adultos mayores’, hoy se realizará la primera edición del ‘Abuelazo’, en el departamento Sarmiento. Las actividades arrancarán a partir de las 10 con una amplia oferta, y se extenderán a las 18. El objetivo es que las personas mayores pasen un día divertido junto a sus pares.

Desde el municipio dijeron que el ‘Abuelazo’ está pensado para celebrar a quienes ‘con tanto amor, historia y sabiduría nos acompañan siempre’. Y para que tengan una fiesta inolvidable. Es por este motivo que el encuentro ofrecerá una amplia grilla de actividades para que todos participen y se diviertan.

Estas actividades se agruparon por rubro:

-Deportivas: los abuelos podrán practicar tejo, newcom, ritmo urbano, zumba y caminatas saludables.

-Recreativas: bailes típicos, números artísticos y música en vivo para que todos bailen.

-Gastronomía: desayuno, almuerzo, mateada y venta de comidas típicas.