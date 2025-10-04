En Zonda saldrán a dar charlas en las escuelas para fomentar el cuidado y la protección de las aves La iniciativa pertenece al personal del Parque Sarmiento que desarrollará esta actividad con fines educativos.

En el marco del Mes de las Aves de Migración, la Secretaría de Ambiente desarrollará una nueva propuesta para generar conciencia. Personal del Parque Sarmiento visitará escuelas para brindar charlas sobre el cuidado y protección de estas especies. Esta propuesta se suma a las demás actividades programadas durante este por el día de las aves que se conmemora el segundo sábado de octubre.

Desde la Secretaría de Ambiente adelantaron que estas charlas se darán en las escuelas del departamento Zonda, comuna donde se ubica el Parque Sarmiento, ya que es el personal de esta área protegida quien estará a cargo de las mismas. Las instituciones educativas que se visitarán son la Escuela Mercedes Nieves de Castro y la Escuela Rafael Obligado, ambas de nivel primario; y la Escuela Secundaria de Zonda, con orientación en Turismo.

Durante las charlas, los estudiantes conocerán sobre el trabajo, manejo, actividades y objetivos del Parque Sarmiento, como también de los 172 tipos de aves que habitan en este lugar. Además, conocerán sobre los sufrimientos que enfrenta esta especie cuando se la tiene encerrada, y las sanciones que se pueden recibir por la caza.

Por otra parte, durante las visitas, se invitará a las escuelas que no tiene un Club Ambienta a que conformen uno. Y se les enseñará a los chicos cómo cuidar las aves y qué deben hacer si ven a alguna persona capturando ejemplares de esta especie.

El lunes que viene, personal del Parque Sarmiento ya tendrá organizadas las visitas con los días y horarios determinados. Cabe recordar que estas charlas forman parte de las actividades que organizó ambiente para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias, y que incluyen el Festival de las Aves.