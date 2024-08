Es diseñadora, abandonó su vida proyectada en San Juan y ahora inauguró una vinoteca en París Mariana Gerez decidió hace un año buscar una nueva experiencia del otro lado del mundo. Hace unos días inauguró su local de vinos donde lógicamente predominan los varietales de su San Juan natal.

Un cambio de vida 100%. Mariana Gerez -a diferencia de muchos jóvenes argentinos que abandonan el país “buscando suerte” en Europa-, viajó con un objetivo claro. No viajó por necesidad ni mucho menos, su vida necesitaba un rumbo y la diseñadora de indumentaria de alta costura lo dio por completo. Encontró su lugar en París y en un rubro que hace un año era completamente desconocido para ella. Cambió la moda por los vinos y hace unos días inauguró “La casa de los franceses”, la primera vinoteca con espacio de degustación exclusivamente argentina en la ciudad del amor.

En San Juan la reconocida diseñadora de alta costura tenía su propio local donde diseñaba vestidos personalizados para novias, cumpleañeras y egresadas. Además, como siempre tuvo un vínculo fuerte con el aspecto social, brindaba talleres de costura en el taller “Fe y Alegría”, que funcionaba en el Servicio Penitenciario Provincial y donde le enseñaba sobre su profesión a mujeres que cumplían condena. Lo cierto es que la vida la empujaba a ir por más y tomó la decisión: junto a amigas de toda la vida y con la excusa que tenían el casamiento de una pareja amiga en Francia, decidieron partir por un año y proyectar su nueva vida en el continente europeo.

“La casa de los franceses”, ubicada en un cartier a pocos metros del Arco del Triunfo en pleno corazón de París, se inauguró hace unos días y para Mariana significó mucho más que un sueño cumplido, fue el broche de oro a un año de extenuante trabajo proyectando todos los detalles para tener su propia vinoteca y poder ofrecer los mejores vinos argentinos en una ciudad que conoce de vinos.

“Teníamos buen laburo en San Juan pero queríamos vivir una experiencia diferente, siempre tuvimos muy claro que queríamos venir hacer algo mejor de lo que hacíamos en Argentina, no queríamos probar cosas que no nos hicieran bien, no vinimos solo por dinero sino para hacer algo que nos diera otro tipo de satisfacción”, expresa Mariana en uno de los momentos libres del día. Su lujoso local, tiene una excelente atención por parte de Mariana quien no solamente debió aprender el idioma que hasta hace poco era totalmente desconocido para ella sino que también hizo capacitaciones para aprender de vinos, su nuevo rubro. “Ahora puedo mantener un diálogo en francés con quienes visitan en local. La idea era traer el vino argentino a Francia, aquí hay muchos restaurantes argentinos que venden muy buen vino pero el concepto de vinoteca no existe por eso nosotros somos la primera vinoteca con espacio de degustación exclusiva”, explica la joven empresaria.

En realidad su proyecto comenzó a idearse hace unos 3 años cuando conoció a quienes hoy son mucho más que sus amigos, ya son su otra familia. Es que un grupo de franceses llegó a San Juan para brindar una capacitación de Minería y allí comenzó a forjarse una amistad que cada vez se hizo más fuerte y que motivó a las sanjuaninas a ir a Europa en búsqueda de sus sueños. “Todos estábamos solteros, sin hijos por eso nos vivíamos juntando, comíamos asados, viajabámos, se fue haciendo una amistad muy linda. El grupo de amigos se fue haciendo cada vez más grande, hay gente de muchos países como Australia, Francia, Canadá, República Dominicana. Como siempre nos juntábamos en la casa de los franceses, el grupo de WhatsApp se llama así y eso motivó a llamar a la vinoteca así”, comenta la diseñadora quien si bien está al frente del proyecto, tiene detrás un grupo de socios integrado por jóvenes que son parte de este grupo de amigos.

Fue también por esa amistad que forjaron que la misión con su vinoteca no es únicamente ofertar vinos sino que también seguir fortaleciendo lazos culturales entre ambos países. “La idea es generar un intercambio cultural que ya lo iniciamos en San Juan y lo experimentamos acá sobre como estas dos culturas se unen tan bien”, manifiesta.

Antes pude viajar por el mundo pero desde otro lugar, ahora me tocó salir del país pero con otra perspectiva ahora como protagonista de mi vida y superando todos los obstáculos que se pudieron plantear

Mariana destacó a sus amigas sanjuaninas Micaela Lavado, Eve Echegaray y Romina Floriani, quienes además son su sostén: “Fue un trabajo durísimo, somos un grupo de inversores y si bien soy la persona que está al frente al proyecto, trabajamos las cuatro codo a codo. Se juntan las cualidades de cada una y el amor por nuestra tierra y el vino”, comenta y asegura cuánto significó para ella este desafío en lo personal: “Esta experiencia ha sido un desafío grande y significó romper un tabú sobre cuánto podía dar de mí. Antes pude viajar por el mundo pero desde otro lugar, ahora me tocó salir del país pero con otra perspectiva ahora como protagonista de mi vida y superando todos los obstáculos que se pudieron plantear. Fue demostrarme a mí misma que uno puede lograr un montón de cosas aún estando en una zona de no confort”, expresa.

Sobre su flamante local, Mariana contó que en primer lugar les da una pequeña introducción sobre las cualidades de los vinos y en cuanto a los varietales que más se venden, la sanjuanina expresó: “Los Pinot Noir son los que más se conocen aquí pero desde nuestro lugar tratamos de recomendar el Malbec y por suerte tenemos buena aceptación, como todo emprendimiento nuevo vamos de a poco”, manifestó. ¿Cómo se proveen de mercadería? La diseñadora y ahora comerciante de vinos, comentó: “Estamos trabajando con proveedores argentinos que tienen importadores acá en Francia”. En “La casa de los franceses”, se puede encontrar toda la línea de “Pyros”, elegido como uno de los vinos más importantes del mundo y fabricado en Pedernal, además de la marca de gin “500 noches” también sanjuanino pero que en Francia se vende como “Medias Negras”. “Estamos buscando generar esos lazos directos con las bodegas para sacarlos al mercado con un precio mucho mejor”, comentó Gerez.

A miles de millas de San Juan, Mariana dice que extraña a sus afectos pero que hoy la vida la tiene emprendiendo en suelo francés y nada ni nadie la saca de ese objetivo. “Llevo más de un año sin verlos y se me estruja el corazón con ganas de verlos y de ganas de volver, pero el destino me puso esto en el camino y estoy enfocada en este proyecto para marcar el rumbo de mi vida por un par de años, después el destino dirá”, manifestó la sanjuanina que espera triunfar en la ciudad del amor.