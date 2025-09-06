“Escuela a prueba de terremotos”: el innovador plan de prevención sísmica que implementó una escuela de Caucete La comunidad educativa de la Escuela Pedro Echagüe, fundada en la localidad de Villa Independencia en 1865, confía que ante un eventual terremoto los alumnos están seguros dentro del establecimiento, gracias al plan de contingencia que se ha implementado con la colaboración de todos los sectores.

Desde hace años la principal preocupación de los padres de los alumnos de la escuela Pedro Echagüe ha sido conocer fehacientemente si el edificio escolar podrá soportar los embates de un posible nuevo terremoto, teniendo en cuenta que el actual establecimiento tiene más de cien años y que está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas de la provincia. Para erradicar ese temor, un grupo de docentes de los tres niveles de enseñanza que funcionan en el edificio, Nivel Inicial, Primario y Secundario, idearon un plan de prevención sísmica, al que denominaron ’Escuela a prueba de terremotos’’ con algunas particularidades que lo hacen diferente a los demás planes de prevención que suelen implementar la mayoría de las escuelas de la provincia.

La vicedirectora a cargo de la dirección del establecimiento María Antonia Herrera, señaló en primer término que para la implementación del programa se logró contar con la colaboración de casi la totalidad de los padres de los alumnos y demás miembros de la comunidad de Villa Independencia. Esto fue necesario ya que uno de los objetivos propuestos fue que los padres se sintieran confiados de que sus hijos estaban en un ámbito seguro, en caso de que ocurriera un sismo. Para esto también se contó con la colaboración de distintos organismos del estado como bomberos, Salud Pública, Defensa Civil, que aportaron su experiencia para que los alumnos y el personal docente aprendieran cómo debían actuar ante una contingencia de estas características.

Un trabajo meticuloso

Si bien este plan de prevención sísmica es el resultado de varios años de enseñanza teórica y práctica de las normas previstas en el plan de contingencia del INPRES, desde principio de este año se le puso mayor énfasis a la necesidad de estar preparados ante un eventual sismo de gran intensidad. Se tuvo en cuenta que se trata de una de las escuelas más antiguas de la provincia de San Juan, ya que su fundación data de 1865, aunque hay que aclarar que su actual edificio escolar no es el original, sino que fue construido en la década del ’20 del siglo pasado, habiendo soportado varios terremotos, entre ellos el del 1977 y el de 2021. De todas manera se trata de una escuela centenaria, muy bien construida pero en la que hay que estar preparados, con el acatamiento de las normas establecidas para evitar que suceda una tragedia.

En total la escuela tiene más de 300 alumnos que concurren en distintos horarios, por lo que es muy importante la coordinación que debe haber entre ellos en caso de que un sismo los sorprenda tanto adentro como afuera de la escuela.

Las docentes que están a cargo del programa son de vital importancia ya que son las que coordinan las acciones ante una emergencia. Entre ellas figuran Lorena Torres, del Nivel Inicial; Andrea Aballay y Aurelia Caballero, del Nivel Primario y Stellas Maris Romero y David Marcuzzi, en el Nivel Secundario.

Importancia de los simulacros

A diferencia de otros casos, se puede decir que se ha trabajado mucho en crear conciencia sobre los sismos y la forma de actuar ante una contingencia, no solo por parte de los alumnos y docentes, sino también de todos los miembros de la comunidad. En este sentido son de fundamental importancia los simulacros que se puedan realizar, ya que es la manera de llevar a la práctica todo lo que se declama teóricamente.

A través de los simulacros se han logrado avances muy importantes como, por ejemplo, determinar las zonas seguras dentro del establecimiento escolar y la forma de evacuar efectivamente un salón o un aula, de una manera ordenada y bien estudiada. Los simulacros también han sido aprovechados para practicar primeros auxilios y lo que es muy importante RCP que es la Reanimación Cardiopulmonar, procedimiento de emergencia destinado a salvar vidas cuando se produce un paro cardíaco, ahogamiento o descarga eléctrica.

El programa de prevención sísmica en esta escuela centenaria continuará en lo que resta del año, optimizando procedimientos y haciendo que toda la comunidad educativa se sienta mas segura ante los sismos.