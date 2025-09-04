Este año la Semana de la Psicomotricidad en San Juan es internacional Tras el éxito de las jornadas del 2024, ahora disertarán especialistas nacionales e internacionales.

Por segundo año consecutivo se realizará a partir del lunes 8 de septiembre la Semana de la Psicomotricidad, organizada por docentes y estudiantes de esta carrera de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo). En esta segunda edición se suman referentes nacionales y también de España de forma virtual. Las charlas se extenderán hasta el sábado 13 con tres días de actividades presenciales en la sede de la Universidad y tres virtuales desde las 15 hasta las 21 aproximadamente. Está destinadas a profesionales de la salud, docentes estudiantes y personas que trabajen abordando estas disciplinas.

Esta carrera es nueva en la provincia y en la UUCuyo teniendo en cuenta que comenzó a dictarse en el 2022 y recién el año próximo finalizaría la primera cohorte.

‘La semana de la psicomotricidad nació a principios de agosto del año pasado, con la idea de celebrar el día del psicomotricista, que es el 28 de julio. Nunca imaginamos qué iba a pasar, porque era una propuesta pensada sólo para los estudiantes de la carrera de psicomotricidad pero el evento empezó a tomar relevancia cuando aparecieron estudiantes y profesionales de otras áreas interesados. Asistieron kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, profes de educación física y hubo muchas propuestas en interdisciplina, lo que realmente consideramos muy importante para un abordaje integral‘, indica Mariana Ponce, licenciada en Psicomotricidad, docente de la carrera que junto a Flor López iniciaron este encuentro el año pasado.

Debido al interés generado este año disertarán referentes nacionales como Silvia Saal, Silvia Brukman, Mara Lesbegueris, Marcela Carta, Miriam Zamora, entre otros. Además de la presencia internacional de Ester Ortiz y María Inés Morici de España.

‘Queremos también buscar y construir una psicomotricidad más federal. Creo que pasa en la mayoría de las disciplinas, que todo sucede en Córdoba o Buenos Aires, y la idea es instalar también a San Juan como sede de eventos de este tipo, porque realmente creo que tiene todo el potencial humano y profesional para hacerlo‘, agrega la organizadora.

El sábado 13 será uno de los días claves y más novedosos ya que este año presentan un jornada extra con Malena Lucero y Paula Peraire de Buenos Aires quienes darán una capacitación de psicomotricidad en el agua. Es una formación que se va a dictar en una pileta y continúa con una charla de psicomotricidad y educación con Magdalena Sánchez y Natalia Guido, ambas especialista reconocidas de Buenos Aires.

‘Después cerramos con dos propuestas a cargo de licenciadas cordobesas, Ana Grande especialista en gerontopsicomotricidad que va a estar compartiendo el abordaje psicomotor en el adulto mayor y Miriam Zamora cierra el evento con una charla sobre psicomotricidad y diversidad funcional‘, agrega.

Las charlas y conferencias son muy diversas y atractivas para todos los profesionales que trabajan con el temas de la psicomotricidad y sus diferentes abordajes. El cronograma completo puede ver en Instagram: @semanapsm.sj

También allí se realizan las inscripciones para las charlas y capacitaciones.

Para saber más

La licenciatura en Psicomotricidad que está en marcha en la UCCuyo desde el año 2022 y aun no cuenta con egresados tiene como objetivo formar profesionales capacitados para trabajar en los campos de la salud, la educación y lo comunitario, interviniendo en la estimulación, reeducación y terapia psicomotriz para personas de todas las edades. Este profesional aborda la relación entre el cuerpo, el movimiento, el desarrollo cognitivo y afectivo, realizando evaluaciones, tratamientos y actividades de estimulación para promover el desarrollo integral del individuo.