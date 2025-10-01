Este año, son 5 los jóvenes que recibirán un reconocimiento por sus valores y acciones destacadas Es la distinción ‘Jóvenes Presente, Jóvenes Futuro’ que entrega la Cámara de Diputados de San Juan.

En el marco del Día Nacional de la Juventud, la Cámara de Diputados de San Juan, llevará a cabo la entrega del premio ‘Jóvenes Presente, Jóvenes Futuro’ que distingue a jóvenes, de entre 16 y 30 años, que se destacan por sus valores y acciones que contribuyen al bien de la comunidad. Este año, son 5 los galardonados con este reconocimiento.

La entrega de las distinciones se realizará mañana, a partir de las 10,30, en la Sala Vicegobernadores. Cabe recordar queeste premio ‘Jóvenes Presente, Jóvenes Futuro’ fue instituido por la Ley Provincial Nº 1650-P, que en su artículo primero estipula que la distinción está destinada a los jóvenes de la provincia de San Juan que se destacan por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la solidaridad.

Los distuinguidos

Alexander Díaz Calderón. Oriundo de Los Berros, departamento Sarmiento, es un streamer (FILO) que ha logrado romper con las barreras de la distancia y la conectividad precaria. Con gran esfuerzo, comenzó organizando eventos para los chicos de su localidad como chocolates, juntadas gamers y torneos de deportes electrónicos. Con el tiempo, fue llegando a más personas y adentrándose cada vez más en el mundo digital. Actualmente es creador y organizador de ’Creators’ San Juan, un evento solidario con gran convocatoria que reúne a creadores de contenido de la provincia (Streamers, tiktokers, instagramers y youtubers). La realización de este evento, ha marcado un lazo histórico en la provincia, generando colaboraciones y propuestas de trabajo en conjunto con referentes del mundo digital local.

Gonzalo Leyes. Es estudiante avanzado de la Licenciatura en Sociología, actual presidente de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y ex presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (CEFACSO). Como representante estudiantil y miembro del espacio Ideas impulsa proyectos y actividades en la UNSJ y en la provincia de San Juan con el objetivo de fortalecer y ampliar la participación juvenil en la actividad política y también para promover la educación pública superior como motor de ascenso social. Desde la Federación Universitaria busca realizar un fuerte trabajo territorial en distintas comunidades de la provincia y trabajar activamente para que la Universidad llegue a cada rincón de San Juan.

Daniel Agustín Tello Elizondo. Es creador de una radio inclusiva y solidaria en Valle Fértil, la misma se transmite por internet en modalidad radio y streaming. Su determinación y pasión lo llevaron a transformar los desafíos en oportunidades y a pesar de las limitaciones que la sociedad le fue imponiendo, Daniel pudo terminar sus estudios primarios y secundarios y hoy cuenta con cursos de perfeccionamientos en locución y reparación de pc. Este joven, además, es fundador de un grupo llamado ‘Corazones Solidarios’ donde realiza tareas comunitarias (desde entrega de ropa, obsequios, alimentos, y la realización de eventos solidarios).

Agustín Madcur. Es Licenciado en Administración y actualmente trabaja en un emprendimiento propio. Desde el año 2017 junto con un grupo de amigos realiza actividades solidarias y donaciones de alimentos, juguetes y ropa en diferentes escuelas y localidades de la provincia como Niquivil, Angualasto, Tudcum, entre otras. Agustín lleva años participando y colaborando en eventos solidarios y en diferentes merenderos de nuestra provincia.

Jesús Alejandro Cuevas Medalla. Es director y coordinador del grupo ‘Club de Rol’ una asociación de personas con afinidad a los juegos de mesas temática rol donde se persigue generar un espacio para personas que comúnmente son marginados, excluidos y hasta discriminados por la pasión puesta en los personajes de ficción y actividades afines. Se trata de un espacio inclusivo conformado por personas con discapacidad motriz y mental. Jesús coordina este club, que además de ser un grupo inclusivo es un espacio de aprendizaje donde desde el 2018 se imparten clases de oratoria, teatro, arte, lectura y el desarrollo creativo.