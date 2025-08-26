Fabián Martín llegó hasta La Puntilla para acompañar a los vecinos en el operativo San Juan Cerca El vicegobernador y candidato a diputado nacional por el oficialismo, estuvo presente mientras se desarrollaba el operativo territorial.

El vicegobernador Fabián Martín visitó el operativo del programa San Juan Cerca que se realizó este martes en el Colegio Secundario Augusto Pulenta, ubicado en La Puntilla, en las cercanías del Club Peñaflor.

Martín recorrió las instalaciones, dialogó con los equipos de trabajo y se interiorizó sobre las gestiones que realizaron los vecinos. “Este operativo territorial que realizan todos los ministerios le facilita a la gente muchísimos trámites: desde la entrega de anteojos para chicos, vacunación, la posibilidad de renovar el DNI y muchas otras gestiones más. Este abordaje se lleva a cabo periódicamente, cada quince días aproximadamente, en distintos municipios. La verdad es que se viene haciendo un trabajo muy positivo. Hoy vinimos a saludar a las autoridades, a los empleados que trabajan en esto y, por supuesto, a los ciudadanos que se acercan con la amabilidad de realizar sus trámites”, dijo Martín.

Acompañaron al vicegobernador, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez y la intendenta de San Martín, Analía Becerra. El objetivo de la iniciativa fue acercar los servicios del Estado a la comunidad, facilitando trámites y evitando traslados hacia la capital provincial.

El operativo se desarrolló desde las 9 de la mañana y contó con la presencia de equipos de distintos ministerios y organismos. Por gestión de la Dirección de Políticas para la Equidad, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se brindaron servicios vinculados a emprendedurismo, personas con discapacidad y programas de cooperativas.

El Ministerio de Salud ofreció controles médicos en especialidades como Clínica Médica, Oftalmología, Ginecología, Salud Mental, Nutrición, Odontología, Pediatría y Cardiología, además de vacunación y turnos con especialistas.

El Ministerio de Gobierno gestionó equipamiento de Tarjeta SUBE, renovación o solicitud de DNI, partidas de nacimiento, casamiento y defunción, y trámites de regulación dominial.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso a disposición el registro RUPA, servicios de marcas y señales, Desarrollo Agropecuario, capacitaciones del programa Aprender, Trabajar y Producir, y asesoramiento en Defensa al Consumidor.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda brindó asistencia para la gestión de cuentas en Ciudadano Digital, constancias y certificaciones, mientras que la Caja de Acción Social ofreció préstamos para empleados públicos y asesoramiento sobre Juego Responsable y Programa de Autoexclusión. También se atendieron consultas vinculadas a Rentas, patentes, impuestos e Ingresos Brutos, y se brindó información sobre San Juan Innova y conectividad.

En tanto, el Ministerio de Educación asesoró sobre los planes FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, asistencia de gabinetes técnicos y trámites para docentes.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofreció asesoramiento para clubes y actividades deportivas, mientras que el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó gestiones vinculadas al Instituto Provincial de la Vivienda.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable otorgó turnos para esterilización de mascotas, aplicó vacunas antirrábicas y realizó chipeo para perros potencialmente peligrosos.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público emitió certificados de antecedentes, verificaciones vehiculares y localización de objetos robados.

Por último, personal del EPRE y de OSSE brindó información sobre subsidios de Tarifa Social y gestionó reclamos y facilidades de pago.