La Peregrinación de Jóvenes a Ceferino Namuncurá será el 7 de septiembre y con una bendición especial para los participantes Ese día se celebrará el Jubileo de la juventud y la canonización de Carlo Acutis, el primer millennial que falleció los 16 años.

El próximo 7 de septiembre se realizará en la provincia la 45ta edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hasta el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá y con bendiciones extras para sus participantes. Exequiel Herrera, coordinador de la Pastoral Arquidiocesana de Jóvenes, dijo que este año la caminata coincidirá con el Jubileo de los Jóvenes y la canonización de Carlos Acutis, el influencer que falleció a los 16 años y que será canonizado por el papa León XIV.

Este año, los participantes de la peregrinación a Ceferino Namuncurá podrán compartir una jornada de renovación espiritual, y de reconciliación y encuentro con Dios, gracias al Jubileo de los Jóvenes que contempla un tiempo para rezar y recibir bendiciones. Por este motivo se espera que más chicos se sumen a esta caminata de fe. ‘En esta ocasión, la peregrinación también coincide con la fecha en el que Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, otro evento para compartir entre pares’, dijo Exequiel Herrera, quien brindó todos los detalles a tener en cuenta para participar de la caminata.

La concentración de la peregrinación, cuyo lema 2025 es ‘Peregrinos de esperanza’, será a las 7,45 frente a la Iglesia Catedral, donde se compartirá una previa con cantos y alabanzas. La partida hacia el Complejo Ceferino Namuncurá se realizará a las 8,30 para llegar al Camping Municipal de San Martín, alrededor de las 13. Allí, los jóvenes compartirán el almuerzo, animación, actividades recreativas y sorteos. La llegada a Ceferino está prevista a las 17 como también la celebración de la misa.

A lo largo del trayecto, habrá distintos puntos de encuentro que ofrecerán puestos de hidratación y de primeros auxilios como también baños químicos. Se ubicarán en: La Granja, Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, Club López Peláez, Santuario de Schoenstatt, Calle Bahía Blanca y Ruta 170 (límite entre Santa Lucía y San Martín), Camping Municipal de San Martín y Parroquia Don Bosco.

Influencer de Dios

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero pasó toda su vida en Italia. En su corta vida, documentó los milagros eucarísticos y apariciones marianas en todo el mundo y catalogó toda esa información en un sitio web para compartirlo con todo el mundo. Por esta actividad se lo conocía como ‘el influencer de Dios’.

Falleció a los 16 años por una complicación en un cuadro de leucemia. Tras su muerte, la Iglesia Católica le reconoce dos milagros: la cura de un niño en Campo Grande, en Brasil, y la sanación de una niña costarricense tras un grave accidente.

Debido a esto, el Papa Francisco lo declaró beato en el 2020. Ahora, será el Papa León XIV quien lo canonizará el próximo 7 de septiembre.