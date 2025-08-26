“Puentes de Expresión”, la feria inclusiva que se desarrollará en Plaza de La Joroba Desde las 9.30 de mañana miércoles los alumnos de todas las escuelas especiales que funcionan en la provincia estarán exhibiendo productos realizados por ellos en la denominada Feria Puntes de Expresión organizada con motivo del mes de la Escuela de Educación Especial.

La Municipalidad de la Ciudad de San juan, a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión, Área de Personas con Discapacidad, realizará mañana desde la 9.30 una feria llamada “Puentes de Expresión”, que incluirá un espectáculos artístico y propuestas recreativas para todos los asistentes, en la Plaza de La Joroba (Plaza Hipólito Yrigoyen, como se llama formalmente).

Participan escuelas de educación especial, centros de día y asociaciones de personas con discapacidad, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar los productos elaborados en sus talleres: artesanías, objetos de diseño, gastronomía y producciones artísticas. A su vez, cada institución contará con un espacio de difusión y concientización sobre las distintas realidades y necesidades vinculadas a la discapacidad.

Al mismo tiempo, los alumnos y alumnas de las escuelas invitadas podrán participar de actividades recreativas coordinadas por la Dirección de Deporte, promoviendo la integración y el juego compartido.

“Puentes de Expresión” se constituye como un espacio de encuentro, participación y sensibilización que busca:

Promover la inclusión a través del arte, la recreación y el deporte.

Generar un ámbito de visibilización del trabajo de instituciones que acompañan a personas con discapacidad.

Fomentar el intercambio comunitario en un entorno accesible y natural.

PRESENTACIONES

Durante la feria habrá varias presentaciones: actuará Irina quien tiene por objetivo trabajar de una manera integral con el niño autista, brindando un abordaje educativo terapéutico que abarca la estimulación del lenguaje y la comunicación, la socialización, la integración sensorial y la flexibilidad comportamental.

También se presentará el Dojo Ojo de Halcón con un programa de defensa personal en el que no se ve con los ojos, sino que se trata de desarrollar una conciencia sensorial aguda utilizando el oído, el tacto y la propiocepción. Es la capacidad de crear un ‘mapa mental” del entorno, reaccionar con precisión y velocidad, y transformar la falta de visión en una fuerza. ​En resumen, la defensa personal es una herramienta para el empoderamiento, la seguridad y la inclusión. Ayuda a nuestros estudiantes a moverse por el mundo con confianza y a desafiar los estereotipos.

Además actuará Temblor Tango ‘Unidos por Parkinson”, interpretando los tangos el Choclo, Balada para un Loco y Si soy Así. Y Cristian Gomez, con estimulación neurocognitiva.

También habrá números folclóricos y de ballet.