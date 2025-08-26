Sigue en los planes del Gobierno concretar el camino Los Berros-Barreal Hace más de 20 años se comenzó a hablar de esta vía de comunicación que de concretarse hará pósible un fluido tránsito de camiones tanto caleros como del Mercosur.

Cada año se renuevan las posibilidades de licitar la obra del camino Los Berros-Barreal, aunque en estos últimos tiempos, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, es poco lo que se ha podido avanzar en este proyecto que de concretarse representará un gran impulso para la actividad calera de la localidad sarmientina de Los Berros, el transporte de cargas proveniente del Mercour y para el turismo en general, ya que posibilitará habilitar un importante circuito que beneficiará a San Juan y Mendoza, al complementarse con otras obras viales como la pavimentación de la ruta que une Barreal con Uspallata.

El secretario de Infraestructura de la provincia, arquitecto Ariel Villavicencio, fue claro en señalar que actualmente no hay mayores novedades sobre esta obra, pero que el Gobierno de la provincia no ha abandonado la idea de realizarla en cuanto se den las condiciones, ya que se cuentan con todos los estudios para su concreción.

Se sigue considerando la posibilidad de concretar la obra del camino Los Berros-Barreal (Ruta 153), porque existe el convencimiento que será una obra de fundamental importancia, especialmente, para el sector minero-calero que es el que se beneficiará en forma directa. Con esta nueva ruta interprovincial los caleros lograrán una reducción en los costos de los fletes de los envíos desde nuestra provincia a Chile, haciendo mucho más rentable la actividad y beneficiando a Los Berros como polo productor de cal.

La historia de este camino señala que hace 20 años se comenzó a hablar de la necesidad de su construcción para hacer posible que todo el tránsito de los camiones del Mercosur pasara por San Juan ingresando por la Ruta 141 (Camino a la Difunta Correa) y empalmara con la 153 (a la altura de Los Berros) para luego tomar por la 149 (Barreal – Uspallata) y empalmar con la Ruta 7, camino a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores. En ese momento el proyecto contaba con el apoyo de distintos sectores vinculados a la producción, la industria, el comercio y el turismo, y no obstante quedó postergado en el tiempo sin que pudiera concretarse.

Si bien el aspecto productivo es muy importante, el turístico alcanza una gran relevancia ya que esta vía le daría mucha vida a poblaciones como Media Agua, Cañada Honda, Los Berros y Pedernal, todas del departamento Sarmiento. También se vería beneficiada la localidad de Barreal, en el departamento Calingasta, gracias a su interconexión con Uspallata, en Mendoza. La creación de un nuevo circuito turístico permitiría desarrollar esta actividad en un ámbito que tiene mucho para ofrecer, tal el caso de la Cascada de Santa Clara; un camino serrano de hermosas vistas; la Pampa de El Leoncito con el ingreso al observatorio astronómico y el pintoresco Barreal una de las perlas turísticas de nuestra cordillera, que es visitado no solo por sanjuaninos, sino también por personas que llegan desde distintas latitudes del país para conocer San Juan.

Actualmente el camino Barreal-Los Berros es una huella entre las serranías que es utilizado por muchas personas para llevar provisiones, que es posible transitar sin muchas dificultades debido a que se trata de una vía sin grandes subidas y bajadas. Solo el cruce de la parte del río a la altura de Santa Clara, que en ocasiones trae agua y en otras no, es lo más dificultoso. El resto del camino se puede hacer con cierta tranquilidad y sin mayores sobresaltos, más allá del cuidado propio de un camino de montaña sin pavimentar.

Hace unos 20 años, desde que se comenzó a hablar de esta alternativa vial que podía permitir la comunicación con el departamento Calingasta, DIARIO DE CUYO relizó una recorrida en una camioneta que resultó muy auspiciosa ya que demostró la transitabilidad en medio de una geografía imponente. La experiencia se concretó con éxito y desde ese momento fueron varios los conductores que se aventuraron a pasar por el lugar como sigue haciendo actualmente.