Las inscripciones para el casting de artistas que formarán parte del Show Velódromo y de los grupos de Artistas Itinerantes de la Fiesta Nacional del Sol, están abiertas hasta las 12hs del 2 de octubre del corriente año.
Para participar, los interesados deberán inscribirse, únicamente, en www.fiestanacionaldelsol.com y tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre del 2025.
- Las disciplinas son
- Contemporáneo
- Folklore
- Otras Danzas
- Mimo / Estatuas Vivientes / Clown
- Teatro
- Artistas Circenses
- Percusionistas para Ensamble
- Intérpretes de instrumentos de Vientos para Ensamble
Consideraciones generales:
Tener una cuenta de correo electrónico (e-mail) vigente y funcionando. Esto servirá para que te puedas inscribir en el casting y recibir tu constancia de inscripción, además de otros comunicados formales.
Contar con disponibilidad horaria para ensayos y funciones desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, una vez finalizada la FNS.
Luego de completar el formulario, verifica en tu cuenta de e-mail declarada tu constancia de inscripción con día y hora de tu TURNO para participar de la selección.
Por su parte el casting se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.
Ese día presentarse con DNI original, una fotocopia del DNI y comprobante de inscripción, si excepción.