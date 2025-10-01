Fiesta Nacional del Sol 2025: dieron a conocer los requisitos para el casting de artistas El casting se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

Las inscripciones para el casting de artistas que formarán parte del Show Velódromo y de los grupos de Artistas Itinerantes de la Fiesta Nacional del Sol, están abiertas hasta las 12hs del 2 de octubre del corriente año.

Para participar, los interesados deberán inscribirse, únicamente, en www.fiestanacionaldelsol.com y tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre del 2025.

Las disciplinas son

Contemporáneo

Folklore

Otras Danzas

Mimo / Estatuas Vivientes / Clown

Teatro

Artistas Circenses

Percusionistas para Ensamble

Intérpretes de instrumentos de Vientos para Ensamble

Consideraciones generales:

Tener una cuenta de correo electrónico (e-mail) vigente y funcionando. Esto servirá para que te puedas inscribir en el casting y recibir tu constancia de inscripción, además de otros comunicados formales.

Contar con disponibilidad horaria para ensayos y funciones desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, una vez finalizada la FNS.

Luego de completar el formulario, verifica en tu cuenta de e-mail declarada tu constancia de inscripción con día y hora de tu TURNO para participar de la selección.

Por su parte el casting se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

Ese día presentarse con DNI original, una fotocopia del DNI y comprobante de inscripción, si excepción.