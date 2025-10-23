FNS 2025: comenzaron los ensayos del show “San Juan, mi tierra querida” Son 300 artistas los que participarán del espectáculo que se presentará en el Velódromo Vicente Chancay el 20, 21, y 22 de noviembre.

Con gran expectativa y entusiasmo los 300 artistas que forman parte del show del Velódromo, de la Fiesta Nacional del Sol, tuvieron su primer ensayo.

El equipo, encabezado por la directora artística Belén Montilla, junto a los coordinadores coreográficos Cristian González y María Julia De Nardi, recibió a los bailarines y artistas que darán vida a la historia que se representará sobre el escenario del Velódromo Vicente Chancay, este 20, 21 y 22 de noviembre.

Durante la jornada, los responsables del montaje explicaron la estructura del show, las coreografías y la puesta en escena. Con emoción y compromiso, los artistas seleccionados comenzaron a interiorizarse en el guion y la propuesta visual que busca reflejar la identidad, la historia y el orgullo provincial a través del lema “San Juan, mi tierra querida”.

Montilla destacó la importancia de este proceso creativo y alentó al elenco a demostrar el talento de cada uno, porque es una oportunidad única para representar a San Juan en su fiesta más importante.

El primer ensayo contó además con la presencia del secretario de Cultura, Eduardo Varela, el guionista Nicolás Rodríguez, la productora general del Velódromo, Florencia Poblete, junto a todo el equipo de producción.

Este año, el espectáculo artístico central se destacará por contar con más de 300 artistas en escena, lo que refleja la diversidad del talento sanjuanino. Bailarines, músicos y actores darán vida a una propuesta integral que combina distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario.

Además, el show “San Juan, mi tierra querida” podrá disfrutarse de manera gratuita desde las 21, con la entrada al predio ferial que, como el año pasado, se montará en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario.