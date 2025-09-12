Gina, la emprendedora que venció la depresión haciendo chocolate Godart, la marca que nació hace nueve años y no dejó de crecer junto a su dueña, Gina Zarate, quien ahora disfruta de producir bombones finos, box degustación, alfajores y barritas proteicas, todo con masa de chocolate elaborada por ella. Otra novedad: construye su fábrica en Chimbas.

Increíble pero cierto. El Día del Chocolate se celebra hoy en homenaje a un chocolate de ficción, y en honor a la verdad (de los más golosos) que leyeron la novela infantil o vieron la pelicula, sin duda que cualquiera de las dos versiones despiertan todos los sentidos y unas ganas locas de comer este manjar. Efectivamente el recuerdo de cada 13 de septiembre es para el escritor británico Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate‘. En coincidencia – o no-, también conmemora el nacimiento de Milton Hershey, fundador de la reconocida compañía chocolatera Hershey’s.

Y hablando de ficción, o casi como si lo fuera, San Juan cuenta con algunos productores de chocolate en medio de una ‘zona templada‘, como le llaman los climatólogos, y que no produce cacao. Igual se las arreglan y se animan a reinventar y darle un toque sanjuanino. Tal es el caso de Gina Zarate, 31 años, quien elabora la masa base con mix de cacaos de distintas zonas productoras de América, y recetas propias que fue logrando a través del tiempo. El mismo tiempo que le permitió mejorar su salud mental gracias al esfuerzo, la dedicación a la chocolatería y la terapia.

A a los 22 hizo su primera producción de chocolate aunque lejos de la calidad que ahora ostenta. ‘Yo sufría ataques de pánico, tenía principios depresivos, no salía de casa, pero necesita vivir de algo. Hasta entonces había dado clases de inglés pero tuve que dejar por mis problemas de concentración. El chocolate estaba entre mis prioridades porque me sentía atraída por este producto pero no sabía ni trabajarlo. Empecé viendo videos en Youtube y con cien pesos, en aquel momento, me compré unos moldes y una barra de chocolate‘, cuenta.

Así empezó a vender para un Día del Padre (sólo 10 cajas), y llegado el verano todos le decían que acá en San Juan no vendería. Volvió a vencer los pronósticos y lo hizo comenzando por el Día de los Enamorados. Resultó.

Gina no tenía una visión clara de que tipo de chocolate se vendia en San Juan porque no salía de sus casa debido a los trastornos que fue superando. ‘Le dije a mi hermano que yo quería hacer algo como Los Nazarenos de Córdoba y empecé con los alfajores. Los primeros me salieron algo así como maicenitas con chocolate‘, cuenta sonriendo.

No se quedó con nada de eso y fue por más. Quería especializarse y tomar clase con una maestra chocolatera de Costa Rica aunque no contaba con dinero para viajar, y le escribió un mail. Increíblemente tuvo respuesta. La especialista le contó que iría a Chile a dictar un curso al año siguiente.

Una difícil misión para la emprendedora local porque su salud no le permitía viajar. Desafíó sus miedos y lo hizo. Viajó para hacer el primer curso intensivo y sumar conocimientos. Hasta entonces sólo elaboraba productos con baños de repostería y allí descubrió un mundo nuevo. Comenzó a trabajar con su propio chocolate comprando un mix de cacao en una empresa cordobesa que trae de los principales países productores de América.

Elabora en su casa de Chimbas donde ahora comenzará con la construcción de su propia fábrica.

La Fe en Dios también estuvo presente en esta historia. Ella creó la marca Godart uniendo la palabra Dios en ingles y arte, el mismo Dios que le dio señales del camino que debía seguir para salir adelante. ‘Empecé a conocer, a estudiar todo lo referido al chocolate, registré la marca, fue todo muy loco pero me esforcé para continuar y lo logré. En el curso que hice en Chile se partía haciendo el chocolate desde el grano, que era mi sueño y acá en Argentina no encontraba nada parecido‘, relata.

Reconoce que el chocolate la ayudó mucho, además de su tratamiento y la terapia. ‘Descubrí que tengo TDA, me costó mucho pero ahora estoy bien‘, agrega. En ese proceso conoció que el chocolate activa la dopamina y la oxitocina y que es muy bueno para la actividad cerebral.



‘Ahí me di cuenta porque el chocolate llegó a mi vida. Además de hacerlo, como una porción desde hace años. Dejé totalmente de lado los baños de repostería que están compuestos por aceites vegetales, cacao de mala calidad, saborizantes y conservantes. Uso chocolate real compuesto por masa de cacao que es la molienda del grano y manteca de cacao‘, aclara.

Tampoco le importó que le dijeran que para tener un negocio exitoso debía usar productos más económicos. Se las ingenió. ‘Empecé a pensar como hacer para que todos pudieran comer algo bueno porque el cacao tiene muchos nutrientes y todos sirven para el cerebro. Así comencé con una nueva etapa en la que mi slogan es Volver rico lo saludable. Trabajo con chocolate 70 por ciento amargo y el blanco lo hago con manteca de cacao pura. Para los alfajores hago masa sin azúcar solo la que contiene el dulce de leche‘, agrega

Su productos se pueden comprar por whatsapp al 264 413 9667

o por Instagram @godartsanjuan