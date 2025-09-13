Grupo literario dona cientos de libros a escuelas y bibliotecas públicas de la provincia ‘Las Ñustas y el Sol’’ es la entidad que ha dispuesto que una de sus antologías más exitosas ‘San Juan Ardiente’’ llegue a todos los rincones de San Juan a través de una campaña que se ha iniciado por los departamentos más alejados y que continuará por toda la provincia con entregas periódicas en establecimientos escolares y bibliotecas populares, a fin de que estudiantes y público en general tenga acceso a esta destacada obra.

El Grupo Literario Las Ñustas y el Sol está abocado a una interesante tarea de difusión cultural al haber dispuesto la donación de cientos de ejemplares de su antología ‘San Juan Ardiente’’ a escuelas y bibliotecas populares de toda la provincia.

Uno de los propósitos que persigue la entidad es la de acercar la literatura local a los estudiantes y el resto de la comunidad y para ello eligió esta obra que refleja, bajo el formato de antología, varios aspectos vinculados a San Juan, su gente y su idiosincrasia.

La entrega de los libros se ha comenzado a efectuar por los departamentos más alejados como Calingasta, pero también se han incluido algunos más cercanos como Rawson, Rivadavia y Chimbas. Luego se avanzará en otros departamentos con los que ya se está haciendo contacto para facilitar la distribución.

La iniciativa busca no solo enriquecer las bibliotecas escolares y las populares que existen en las distintas jurisdicciones sino también despertar vocaciones y abrir espacios de reflexión en torno a la palabra escrita.

El Grupo Literario Las Ñustas y el Sol está conformado por escritores y escritoras que desde hace años vienen trabajando en la difusión de la literatura en San Juan. Entre ellos se encuentran coordinadora Silvia Méndez de Bonisolo, María Clara Nacusi, Nelia Romani Azzalini, Susana Garrido Quiles, Lidia Herrera, Sandra Hidalgo, Julia Jofré, Natalia Moros y Miryam Navarrete, quienes han publicado obras individuales y colectivas, y participan de encuentros, tertulias y actividades que vinculan el quehacer artístico con la comunidad.

Para la entrega de los libros la agrupación se está valiendo de distintos medios tales como el contacto personal con directivos, docentes y comuniudad educativa de cada una de las escuelas y con dirigentes de las bibliotecas públicas. También está acudiendo a algunos organsimos como las municipalidades que prestan apoyo en la distribución y otras instituciones de bien público dispuestas a colaborar con esta importante iniciativa.

Labor de las Ñustas

Las Ñustas y el Sol es una agrupación literaria que no se cansa de promover actividades culturales de distintras características. En este sentido tiene previsto para los próximos meses diversas labores que incluyen talleres de lectura y escritura; la producción de nuevos textos para otras antologías y la promoción de intercambios culturales con otras agrupaciones literarias con el objeto de dar mayor proyección a las letras sanjuaninas.

Con acciones como la iniciada recientemente de donar cientos de libros a entidades educativas y culturales, Las Ñustas y el Sol reafirman su compromiso de que la literatura trascienda el ámbito de los escritores y llegue a quienes pueden hacerla crecer, es decir las nuevas generaciones.

MIRA TAMBIÉN Abren una nueva oportunidad para integrar el primer Coro Vocacional de la Casa Natal de Sarmiento: cuándo y dónde audicionar

Escuelas beneficiadas

En una primera etapa de la entrega de libros se ha llegado a las siguientes instituciones: En Calingasta los colegios secundarios de Barreal y Tamberías y la Biblioteca ‘’Pío Cristino Gallardo’’ de Tamberías. en Pocito, Escuela Secundaria España. En Rawson, Escuela Agrotécnica Los Pioneros. En Rivadavia, Escuela Secundaria General Moscovi y en Chimbas, Escuela Secundaria Marcelo Yacante.