Guerra al mosquito: por primera vez en San Juan, más de 100 especialistas comparten estudios y avanzan en estrategias de control Hasta el viernes 3 de octubre se desarrolla la 13va. edición del Congreso que reúne a referentes de Argentina y del extranjero. Destaca el trabajo articulado entre la Universidad Nacional de San Juan y el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Hasta el jueves 3 de octubre se realizan por primera vez en San Juan las “Jornadas Regionales sobre Mosquitos”, 13va. edición de este ya reconocido congreso itinerante, donde avezados en la materia – investigadores, docentes, técnicos y profesionales de la salud- exponen sus estudios sobre las distintas especies -principalmente aquellas que son vectores de enfermedades-, abordando diversas temáticas (desde la fisiología y comportamiento hasta la adaptación a los distintos climas, pasando por el control de poblaciones y la prevención comunitaria). El encuentro marca el rumbo en la investigación sobre el mosquito en Argentina, permite desarrollar mapas de riesgo (en cuanto a vectores de importancia sanitaria) y también sienta bases para desarrollar acciones concretas y conjuntas en pos de su control.

En pos de esos objetivos es que los presentes han puesto de relieve la importantísima articulación que ha mostrado San Juan entre académicos y autoridades vinculadas a la salud, juntos a cargo de la organización de estas jornadas. Se trata de docentes del Departamento de Biología e investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); y de los referentes del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial del Ministerio de Salud de la Provincia.

This browser does not support the video element.

Otro punto destacado de esta edición es que la elección -nada casual- de la sede, adonde han llegado más de 100 especialistas en mosquitos y virología provenientes de diferentes provincias argentinas y de países como Colombia, Uruguay y Brasil. San Juan, con su clima árido, se transforma en un laboratorio natural para estudiar la increíble plasticidad del mosquito en esta región, especialmente del Aedes aegypti (vector principal de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla), una realidad que llama la atención de los estudiosos.

Articulación Academia-Salud Pública, un sello sanjuanino

El objetivo principal del congreso, más allá del intercambio científico sobre taxonomía, ecología y distribución de especies, entre otros tópicos, es traducir el conocimiento en acciones concretas de salud pública. En ese sentido, esta edición se distingue por la organización conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan (ámbito académico) y el Ministerio de Salud (ámbito público), representado por el Programa Control de Vectores.

Para la Lic. Florencia Cano, del Programa Provincial de Control de Vectores (División Epidemiológica, Ministerio de Salud) y una de las referentes provinciales de estos Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (GIMA), promotores de las jornadas, es sin dudas “un valor agregado” que no ha pasado desapercibido para los científicos que han venido a San Juan. “Este vínculo provee al Ministerio de Salud todas las herramientas para que las acciones que tome sean en base a evidencia científica que aporta la Universidad”, señaló.

Al respecto, el Dr. Leonardo Díaz Nieto, otro de los organizadores y referentes del encuentro, perteneciente al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ marcó que “nuestra intención es que todos los actores, ya sea del ámbito académico como entidades de la salud pública, nos juntemos para poder discutir los avances científicos y el uso de esos avances en la aplicación real por intermedio de los programas de control”. Y acotó: “Los científicos, que por ahí somos a los que más nos cuesta salir del laboratorio, hoy hemos cambiado nuestro paradigma y sabemos que es necesaria esta conexión con los organismos que después son los encargados de afrontar día a día la problemática. Sí, creemos que es una interacción bastante valiosa”.

“Todo lo que se habla aquí tiende a buscar las mejores estrategias del manejo integrado de este vector, principalmente del dengue, que es lo que más preocupa a nivel país y de Latinoamérica”, apuntó Cano.

Mosquitos del desierto: todo un desafío

Uno de los principales focos de debate en la sala Eloy Camus del Centro Cívico, donde se llevan a cabo las jornadas, es la adaptación del mosquito a entornos que, en teoría, les eran hostiles. Históricamente, se lo ha asociado con el agua y las zonas lluviosas, pero la realidad demuestra un avance sorprendente también en regiones áridas, como San Juan.

“Estamos viendo en el marco de este simposio la plasticidad que tienen estos insectos para poder colonizar nuevos hábitats. Pese a sus características áridas, en los últimos años el Aedes aegypti -que es el mosquito de principal importancia desde el punto de vista sanitario, por las enfermedades que transmite y por los últimos brotes de dengue que sufrió la Argentina y el Cono Sur- ya se ha instalado en San Juan. Eso es lo que llama la atención, la adaptación”, declaró Cano.

En esa línea, Díaz Nieto comentó que “hemos encontrado en San Juan una adaptación bastante diferente a lo que hace en otros lados: usa cuerpos de agua distintos, con mayor cantidad de materia orgánica y no lo típico que uno encuentra si se va, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que son los famosos cacharros. Acá usa otros elementos, como por ejemplo las acequias”, explicó el investigador.

De cara al verano: manos a la obra

El verano es la época de mayor actividad del mosquito. La provincia también se encuentra actualmente en una “fase de preparación” que es crucial (y que debe ser sostenida en los próximos meses), porque si bien no tiene circulación del virus, sí tiene el vector instalado, entonces es clave controlar la población, explicó Cano.

“Ese tan trillado dicho ‘sin mosquitos no hay dengue’, es cierto. Si mantenemos poblaciones bajas, si no tenemos mosquitos, no vamos a tener circulación del virus”, declaró la especialista, poniendo énfasis en la necesidad de eliminar posibles criaderos domiciliarios (donde pueda haber agua estancada, desde un florero hasta tapas que sirvan como contenedores).

“Al no ser un lugar de lluvias, como Buenos Aires, por ejemplo, la ventaja que tenemos en San Juan es que es más fácil identificar dónde están esos criaderos“, enfatizó Díaz Nieto.

1 de 5 | 2 de 5 | 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | Además de las ponencias y debates, estudiosos exhiben afiches muy didácticos con sus investigaciones, que están al alcance del público

Algunas claves del Congreso