Hay 20 escuelas con el gas cortado en San Juan y, hasta reponer el servicio, distribuyen caloventores Este jueves habló sobre el tema el director de Red de Gas de la provincia, Ángel Domijan.

Luego de una serie de quejas de padres y establecimientos educativos, este jueves el Gobierno provincial, a través de la Dirección de Red de Gas, brindó una conferencia de prensa para aclarar cuál es la situación en las escuelas que no cuentan con el servicio por cortes y demás.

Las autoridades aclararon que había 24 escuelas sin gas y que ahora se redujo a 20, y que están “trabajando” para normalizar el servicio. De todos modos, dijeron que están repartiendo caloventores para poder calefaccionar las aulas.

“Estamos trabajando para darles una solución lo más rápido posible, por medio de empresas”, explicó el director de Red de Gas, Ángel Domijan.

El funcionario agregó que “el motivo del corte del gas natural es que, en las anteriores gestiones, no se hicieron trabajos o no con la rapidez que merecía el caso. El problema es que no se cumple con las reglamentaciones vigentes. Estos edificios datan de tiempo largo y entonces, instalaciones que tenían en su momento la aprobación ahora no están adecuadas a las reglamentaciones vigentes”.

La pretención oficial es llegar a lo más crudo del invierno con los arreglos que garanticen la calefacción en las instituciones.