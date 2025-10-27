Incendio frente a la Casa de Gobierno: el restorán afectado perdió el depósito y la cocina, y quedó inhabilitado para trabajar El jefe de Bomberos, comisario general Dante Alleva, dijo que el fuego casi destruyó por completo estas instalaciones del local gastronómico.

El incendio que se desató durante la madrugada en un lote baldío frente a la Casa de Gobierno, no sólo generó temor en los vecinos de la zona, sino que también provocó grandes pérdidas materiales y económicas para los propietarios de ‘Chinga Tu Madre’, el restorán que fue alcanzado por las llamas. Dante Alleva, comisario general y jefe de Bomberos, de la Policía de San Juan, dijo que el fuego destruyó casi por completo el depósito y la cocina de este local gastronómico que quedó inhabilitado para trabajar.

Alleva ratificó, como se dijo en las primeras versiones, que el fuego se inició en el lote baldío que se encuentra frente a la entrada de Casa de Gobierno, por Avenida Libertador. ‘En este terreno hay mucha vegetación y árboles secos, además de mucha basura acumulada. ‘El incendio se originó allí y por las condiciones del lugar y las fuertes ráfagas de viento saltaron brazas y materiales encendidos para todas parte. Así fue que el fuego llegó a este restorán de comida mexicana, afectando el depósito y la cocina con pérdidas casi totales’, dijo el comisario.

El jefe de Bomberos dijo que las llamas consumieron muebles y mercadería que había en el depósito, mientras que en la cocina quemó los electrodomésticos, cajones de bebidas y mercadería. También agregó que el fuego dañó la instalación eléctrica y resta verificar si dañó la instalación del gas. ‘Por el estado edilicio del depósito y de la cocina y se inhabilitó el restorán, además no tiene cocina para trabajar. Hace poco que personal de bomberos acaba de terminar de enfriar y limpiar el lugar, aún queda verificar el estado de las instalaciones afectadas para determinar su futuro y tratar de determinar las causas del incendio’, dijo Alleva.

El comisario también aclaró que luego de aclarar estos puntos, y del que propietario del restorán refacciones las instalaciones con todos los servicios y medidas de seguridad, deberá solicitar las inspecciones correspondientes para volver a tramitar la habilitación del local para poder comenzar a trabajar nuevamente. Y que desconoce cuánto tiempo llevará esto, ya que dependen en gran medida de las posibilidades económicas que tenga el propietario de ‘Chinga Tu Madre’ para hacer frente a los trabajos.

El incendio de desató cuando aún no amanecía y con una rápida propagación de las llamas, generando el temor de los vecinos de la zona cercana a la Casa de Gobierno. Varias dotaciones de bomberos llegaron rápidamente al lugar tras ser alertados del siniestro que a esa altura ya había alcanzado al local gastronómico que limita con el terreno baldío, lo que complicó el trabajo de los uniformados.

Mientras algunos trataban de sofocar el fuego en el edificio del restorán, otros luchaban contra el viento para tratar de apagar las llamas que se expandieron rápidamente incendiando los pastizales secos y los árboles de ese descampado. Tras un par de horas de intenso trabajo, los bomberos extinguieron el incendio, aunque continuaron con la intervención. Primero, enfriando la vegetación quemada en el descampado para evitar que el viento reavivara el fuego, y luego inspeccionado las instalaciones dañadas del restorán.