Inédito: este año brindarán un reconocimiento a las Exreinas Provinciales de Personas Mayores Las soberanas de años anteriores estarán presentes en la elección de la Reina de este año.

Este año, la elección de la Reina Provincial de Personas Mayores tendrá un plus inédito: por primera vez se les brindará un reconocimiento a las mujeres mayores que portaron esta corona en años anteriores. Así lo adelantó Roberto Ochoa, a cargo de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, quien agregó que las exsoberanas participarán hasta una producción fotográfica.

Agradecerles por su participación y revalorizar el papel que tuvieron en su comunidad, son algunos factores que se tuvo en cuenta para organizar un reconocimiento a las Exreinas de Personas Mayores. Es por esto motivo que están invitadas a presenciar la elección de la Reina y Virreina 2025 que se realizará el próximo 15 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni.

‘Son merecedoras de todo nuestro reconocimiento y seguir formando parte de este evento que las hizo tan felices cuando fueron las protagonistas’, dijo Roberto Ochoa. Agregó que las exsoberanas también participaron de una producción fotográfica como lo harán las candidatas departamentales de este año. Y que será el próximo lunes en el puente del Centro Cívico.

Estas mujeres también protagonizarán un video donde comentarán cómo vivieron su año de reinado y que efecto positivo tuvo el mismo en su historia de vida. Este material se mostrará en el Estadio durante la elección de las nuevas soberanas.

Ochoa dijo que hasta el momento son las exreinas que confirmaron su presencia. Se trata de María Rosa Páez, Jáchal (2016); Encarnación Linares, Capital (2018); Dora Páez, Jáchal (2019); Mónica Corrales, Rawson (2023); y Mónica Bontempo, Rawson (2024).

La elección provincial

El próximo 15 de octubre, el Estadio Cantoni será sede de uno de los eventos más esperados para las personas mayores: la elección de su Reina Provincial. Se eligió este lugar para que el evento se desarrollara con mayor despliegue y comodidad. ‘El año pasado, la elección se llevó a cabo en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, pero quedó chico para la cantidad de público. Por eso este año elegimos el Estadio para que todos puedan disfrutar cómodamente de la elección’, sostuvo Roberto Ochoa.

Este evento también contará con la actuación de bandas locales, aunque aún no se termina de definir la grilla, según dijo Ocho. El funcionario agregó también que está previsto que el evento finalice antes de las 21 para que las delegaciones que lleguen desde los departamentos alejados con su candidata, puedan regresar tranquilos a sus comunas.