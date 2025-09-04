Inspira: detenerse, respirar y abrir espacio a los sentidos En medio de la rutina acelerada y el ruido cotidiano, se realizará un evento con características que nos desconectan de lo esencial. Nace ‘Inspira’, donde dicho nombre no es casual, ‘inspirar’ es el primer gesto vital, donde aromas, bienestar y placer estarán presentes en un espacio de renovación y búsqueda de bienestar.

En tiempos en que la rutina acelera y el ruido cotidiano nos desconecta de lo esencial, nace ‘Inspira’, donde dicho nombre no es casual, ‘inspirar’ es el primer gesto vital, el que nos conecta con la vida, y aquí se transforma en metáfora de renovación y búsqueda de bienestar.

Inspira es una experiencia inmersiva creada para que cada persona viva un viaje sensorial donde aromas, luces, sonidos, texturas y sabores se combinan de manera consciente. Cada detalle del espacio está diseñado desde la neuroarquitectura de interiores y la psicología del bienestar, buscando activar emociones positivas, despertar creatividad y generar calma.

Detrás de esta propuesta están Noelis Zamora, Licenciada en Turismo, especialista en enogastroturismo y cultura del vino, y Bettina Lucero, diseñadora industrial con formación en neuroarquitectura de interiores. Para Noelis, dirigir una degustación es una experiencia que la inspira y la conecta con su vocación; su objetivo es transmitir el placer y el amor por el vino, adaptando cada encuentro al grupo y al entorno, y dejando en los asistentes una conexión profunda con colores, aromas y sabores que puedan compartir y transmitir a otros. Bettina, por su parte, aporta la mirada de cómo los espacios y los estímulos impactan en nuestras emociones: su enfoque integra ciencia y diseño para crear ambientes que potencien la armonía, la creatividad y el bienestar, usando la luz, las texturas y la disposición espacial para que cada persona experimente calma y conexión consigo misma y con los demás.

Lo que distingue a Inspira es la integración entre ciencia, arte y experiencia. Cada aroma, textura y actividad tiene un propósito, provocar un estado de presencia, disfrute y conexión que va más allá del simple entretenimiento. Es una experiencia sensorial única que une la degustación de vinos con una exquisita picada, la cata de aromas y la creación de una vela aromática diseñada para capturar la esencia de cada sabor, fragancia, música ambiental y en vivo. La naturaleza también dirá presente, imágenes de paisajes y escenas naturales envolverán el espacio, creando un telón visual que invita a la calma y la contemplación, acompañadas de matices de luz cuidadosamente pensados para intensificar la vivencia. Es una pausa necesaria en la vida moderna, un recordatorio de que el bienestar también se construye en comunidad. En definitiva, Inspira es mucho más que un evento, es una invitación a respirar profundo, dejarse llevar por los sentidos y volver a inspirarse en lo cotidiano.

La primera edición será el 5 de septiembre , de 20:00 a 22:30 hs, con cupo limitado para garantizar una experiencia personalizada. El lugar elegido para el encuentro será en Ideo Espacios.

La mirada de Bettina Lucero

Bettina es diseñadora industrial y cuenta el giro desde su parte profesional. ‘Hace 15 años que realizo diseño integral. Pero tuve un clik y me di cuenta que podía hacer algo por el estado emocional de las personas, es así como llego a la neuroarquitectura, una disciplina relativamente nueva. A nivel global es poco lo que hay acerca de esto, la capacitación es afuera del país. La neuroarquitectura fusiona con la neurociencia, esto quiere decir que te centras en la persona, en su historia, necesidades, sentimientos, que puede hacerle bien y que mal. Por ello esta disciplina nueva de la arquitectura se aplica a través de todos los sentidos y además de ser inclusivo, por ejemplo un grupo familiar que habita en una casa y hay una persona con autismo, puede que ese hábitat no este pensada para el autista. Otro ejemplo son las escuelas, no están pensadas para niños neurodivergentes, son integrales pero no está aplicadas desde esa parte.

La neuroarquitectura aplica todo lo que son los sentidos y también contemplar el olfato, los aromas, la luz cálida, la biofilia, todo esto es necesario que se fusionen para el bienestar, comprobado científicamente. Así todos mis proyectos se basan en neuroarquitectura. Es un tema muy rico, infinito y hermoso. Cada cosa produce un bienestar, por ello la idea es dar un giro y poder dar un mensaje que es de ahí donde sale la idea de ‘Inspira’. Por eso en esta experiencia es fusionar todos los sentidos para darle a entender a las personas que todo esto te produce un beneficio. Por ello Inspira, es para transmitir un mensaje y poder ayudar en sí al otro. Esta es la primera edición, esperando que a futuro haya más, en el evento se degustará los vinos de Merced del Estero’.

Para reservar tu lugar y obtener más información:

Bettina: 2646738051

Noelis: 2645467632

Fechas tentativas:

5/09

19/09

18/10

8/11