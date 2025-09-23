Jornada de concientización en las escuelas para evitar llamadas falsas: el video que les pasaron y cómo seguirán trabajando Fue destinada a alumnos de nivel secundario, terciarios, superior y niños de últimos años de primaria. El próximo paso será involucrar más a las familias.

Se realizó hoy la jornada de concientización en las escuelas sobre amenazas falsas al 911. Se realizó en todos los establecimientos secundarios, terciarios, superior y 5to y 6to grado de primaria de la provincia.

“Queremos llamar a la reflexión a las familias” dijo este martes la ministra de Educación Silvia Fuentes.

La funcionaria contó que “cada escuela realizó la modalidad que le pareció más conveniente, llamando a bomberos, policías, además de proyectar el video institucional , “Llamar con conciencia” y que los chicos entiendan la gravedad de estos actos”.

“Si fuera necesario se volverá a repetir” la jornada, expresó Fuentes.

“Esto es prevención, reflexión, visibilización y una vez que tengamos esto ya hecho en las escuelas, buscaremos como ministerio otra modalidad, como tareas restaurativas para que nuestros estudiantes tengan noción de la situación y lo que provocan” dijo Fuentes, explicando que las “tareas restaurativas” pueden estar referidas a actividades realizadas “en conjunto con la familia, para que se tome conciencia, que se tenga que restaurar algo en la escuela”.

Además, la ministra, hizo hincapié a que no sólo afrontan el problema de las llamadas falsas sino también “el bulling, ciberacoso, peleas callejeras a la salida de la escuela”.

La jornada de este martes fue anunciada días atrás, y desde el área de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios adelantaron algunas de las actividades que se propondrían hoy en las escuelas.

“El costo de una broma”: se propondrá a los alumnos analizar, en grupos, las consecuencias legales, económicas, sociales y emocionales que acarrea una falsa denuncia. Este trabajo concluirá con la elaboración de paneles y debates que permitan dimensionar el impacto colectivo.

Trabajo sobre información periodística: los estudiantes leerán y discutirán casos reales vinculados a amenazas falsas, identificando cómo se detecta a los responsables, qué delitos se les imputan y cuáles son las consecuencias legales. El cierre incluirá una mesa redonda y la creación de mensajes de concientización para redes sociales.

Desarrollando la empatía: se presentarán escenarios donde una amenaza falsa afecta a un estudiante con discapacidad, a un padre que no logra comunicarse con su hijo o a una ambulancia desviada de una emergencia real. La actividad buscará que los jóvenes comprendan la magnitud emocional y social de estas acciones.

“Llamá con conciencia”: mediante un video realizado en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se invitará a los alumnos a reflexionar sobre el efecto de una llamada irresponsable al 911. Posteriormente, responderán preguntas que permitan visibilizar a quiénes afecta y de qué manera.