La Caja de acción social realiza remate de vehículos: modelos 2006 y 2007 y bases desde $150.000 El Gran remate será el viernes 9 de agosto. Son 11 unidades que pertenecieron al Ministerio de la Producción y 11 al Servicio Penitenciario.

La Caja de Acción Social anunció un Remate Oficial con base que realizará en la sede de la Gerencia de Préstamos (Mendoza 451 sur) el viernes 9 de agosto a las 16.30. Será el remate de 11 movilidades del Ministerio de Producción y 11 vehículos del Servicio Penitenciario Provincial. Entre los lotes hay algunos con base libre, mientras que los que tienen base van desde los $150 mil hasta los $800 mil el más caro para una camioneta doble cabina modelos 2016. Entre los vehículos que se rematarán hay motocicletas 150 cc, tres motos enduro 200cc. autos, camionetas y hasta un camión.

La exhibición de bienes del Servicio Penitenciario será los días: 5, 6, 7 y 8 de agosto en el horario de 14 a 18 hs en el predio en calle Martín Fierro N° 300 (norte) esquina El Arriero – Villa Obrera, Dpto.Chimbas.

Mientras que la exhibición de bienes del Minist.de Producción serán los días: 5, 6, 7 y 8 de agosto en el horario de 14 a 18 hs en el predio en calle Corrientes 1090 (este) Ex Urbino, Dpto. Capital.

La modalidad de pago será: •Seña del 10% más 10% comisión Martilleros.

* Asistir con D.N.I. de la persona que compra el lote

*Abonar en moneda de curso legal Pesos ($); el 10% del monto total más (+) 10% de comisión de martilleros

*Contado efectivo, transferencia bancaria ó Mercado Pago. – (NO Dólar – No Cheques)

*El saldo restante se deberá CANCELAR DENTRO de los CINCO (5) días hábiles siguientes, en Caja de

Acción Social, Santa Fe 10(e). 1º Piso Tesorería – En horario de 07 a 10 Hs. – SIN EXCEPCION caso contrario

perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote señado. –

*Se participa sin inscripción y no se debe abonar ningún costo con anterioridad al remate.

*Precio base: es el valor asignado de referencia a cada lote y con éste comienza el martillero para el remate.

*El precio final para la adquisición de un lote es al “Mejor Postor”.

