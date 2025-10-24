La artista zondina que actuaba en restoranes sanjuaninos y pasó a cantar en el programa que conduce Laurita Fernández para todo el país Es Naara Bordon que fue invitada a participar de un concurso de canto en Canal 9, de Buenos Aires.

Con 12 años comenzó a incursionar en el mundo de la música y con miras de que se transformara en su profesión. Es por eso que a esa edad, y motivada por esta ‘ambición’, ingresó a la Escuela Polivalente de Arte para aprender piano, guitarra y canto, de la mano del reconocido Nito Constanza. Nunca imaginó que su ‘momento de gloria’ llegaría dos décadas después. Se trata de Naara Bordon, la cantante de Zonda que, tras cantar en los restoranes sanjuaninos, participó del concurso de canto en ‘Bienvenidos a ganar. El desafío’ que conduce Laurita Fernández, en Canal 9.

A Naara aún le cuesta creer que el país la haya escuchado cantar, tras su presentación en el programa televisivo que conduce la reconocida bailarina, coreógrafa y actriz argentina. Dijo que fue un sueño que le parecía ‘inalcanzable’, sobre todo por no ser seleccionada en el casting de la Voz Argentina 2025. ‘Para mí, la música es todo. Por eso desde hace bastante canto en restoranes y bares de la provincia. Nunca imaginé que cantaría para todo el país’, dijo la joven de 32 años.

Dijo que esta oportunidad fue gracias a su participación en el casting de la Voz, pese a que no quedó seleccionada. ‘Cuando participas de el casting dejás el formulario con tus datos y material audiovisual. No sé cómo llegó a manos de la producción del programa de Laurita Fernández. Me llamaron para participar de este certamen junto a cantante de varias provincias. Y obvio que dije que sí’, sostuvo Naara Stone, nombre artístico de la cantante.

La joven contó que este concurso consiste en cantar y avanzar en postas con diferentes premios. No llegó a las últimas instancias del certamen, pero siente que ganó ‘el premio mayor’. ‘Que el Paz Martínez y Destino San Javier, integrantes del jurado, me dieran una muy buena devolución y me alentaran a seguir con la carrera artística, fue mi gran premio. Lo mismo que gente de todo el país me escuchara. El programa se emitió el miércoles pasado’, dijo Naara.

Proveniente de una familia de músicos que comenzó con su bisabuelo a quien Naara le compuso una canción llamada ‘Algo de ti’, la joven dijo que ya tiene planes para continuar con su carrera artística que no sólo incluye canto, sino también la composición de canciones en español y en inglés. ‘Estoy en plena grabación de la canción que le compuse a mi abuelo para subir a las plataformas como Spotify. Y me estoy preparando para participar en el repechaje del programa de Laurita Fernández, invitada por la propia producción’, adelantó Naara.

La artista zondina también destacó que la participación en ‘Bienvenidos a ganar. El desafío’ le dejó nuevos amigos y colegas. Contó que con los artistas de las demás provincias formaron un grupo de Whatsapp para seguir en contacto y cantar juntos cuando uno viaje a la provincia del otro. ‘Es experiencia fue muy enriquecedora tanto para mi vida artística como profesional. Estoy feliz’, dijo la cantante.

MIRA LA ACTUACIÓN DE LA SANJUANINA

