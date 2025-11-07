La conectividad fue la estrella principal del Foro Saludable Provincial, protagonizado por alumnos primarios y de Nivel Inicial Este evento se realizó en el edificio Anexo de la Legislatura con la participación de 50 escuelas de la provincia.

A las 9 en punto arrancó la 11era edición del Foro Saludable Provincial, organizado por el programa de Nutrición en Vivo, de la licenciada en Nutrición Olga Álvarez Manzano. Si bien la metodología fue la misma de ediciones anteriores, en esta ocasión tuvo un plus que fomentó la inclusión y la igualdad. Fue la conectividad que se usó por primera vez para que alumnos de los departamentos alejados también pudieran participar.

Escuelas de Valle Fértil y Calingasta participaron del Foro en vivo y a distancia.Luego de la presentación oficial con autoridades del Ministerio de Educación y del vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, comenzó el Foro donde los alumnos de cada escuela expusieron los trabajos y actividades realizadas para convertirse en ‘Embajadores saludables’ con la misión de transmitir buenos hábitos de alimentación y de vida para contagiar el entusiasmo por mejorar la calidad de vida. Pero, no fueron los alumnos presentes en el Auditorio Emar Acosta quienes contaron la experiencia. Lo hicieron los chicos de la Escuela Albergue Casa del Niño, y a distancia.

Todos aplaudieron cuando los alumnos vallistas aparecieron en la pantalla gigante del auditorio, agitando sus manos en señal de saludo. Estaban en vivo participando del Foro. Los chicos contaron que en el marco de ‘Alimentando voluntades’ implementaron las meriendas saludables en los recreos y que realizaron caminatas al aire libre. Pero, dijeron que la actividad que más les gustó fue compartir una jornada con las personas mayores que se reúnen en una parroquia y con quienes prepararon hasta galletas de avena.

Pero, los chicos de la Escuela Albergue de Valle Fértil no fueron los únicos de zonas alejadas que aprovecharon la conectividad para participar en vivo del Foro. Los alumnos del JINZ 24, de la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta, también lo hicieron. Y caracterizados. Cada uno de los alumnos, y hasta la ‘seño’, lucieron los trajes de frutas que ellos mismo confeccionaron para transmitir el hábito saludable de comer frutas y verduras.

El Foro avanzó con el testimonio de los alumnos presentas que subieron al escenario para contar su trabajo como ‘Embajadores saludables’. Los primeros en hacerlo fueron los chicos del ENI 68, de Zonda, que contaron que cambiaron la merienda que les sirven en la escuela por una ‘más saludable y sustanciosa’. Pasaron de tomar leche sola a consumir leche con avena. Y que el Día del Estudiante lo festejaron preparando ensalada de frutas, gelatinas y licuados para compartir entre todos.

Les tocó el turno a los estudiantes de la Escuela Mar Argentino, del departamento 25 de Mayo. Todos se sorprendieron cuando sólo dos docentes subieron al escenario, sin ninguno de los chicos. Las maestras contaron que sus alumnos no asistieron porque no pudieron salir de sus casas debido al ‘barrizal’ que ocasionó la lluvia que comenzó en la tarde de ayer y que se extendió hasta las primeras horas de esta mañana.