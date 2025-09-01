La escuela de cadetes de la Policía de San Juan inscribe para el ciclo lectivo 2026: cuándo anotarse y cuáles son los requisitos Se recibirán los formularios del 3 al 5 de septiembre. Enterate dónde anotarte.

La policía de San Juan abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Cadetes Dr. Antonino Aberastain y I.S.F.T seguridad pública.

Según se informó oficialmente, los interesados podrán inscribirse desde el 3 al 5 de septiembre. Se anotarán a los postulantes hasta completar el cupo de 1.200. Ingresa al link del formulario aquí

“Queremos que seas parte de nuestra institución y que juntos, hagamos un San Juan cada vez mejor” dicen en sus redes al convocar a los aspirantes.

Entre los requisitos están ser argentino nativo o por adopción; acreditar secundario completo hasta el 31 de marzo previo al inicio del ciclo lectivo, no registrar antecedentes contravencionales o judiciales, altura mínima 1,65mt. Entre otros.

Formación inicial que vuelve a las bases

La primera promoción de policías egresó en 1940. En 1964 toma el nombre de Antonino Aberastain. Desde entonces ha formado a miles de integrantes de las fuerzas de seguridad. Luego, la Universidad Católica de Cuyo, entre 2012 y 2023 tuvo a su cargo la formación del personal de oficiales y de agentes, otorgando la titulación de Técnicos Universitarios en Seguridad Ciudadana, Licenciados en Seguridad Ciudadana y Diplomados de la misma área, para personal de Oficiales y Suboficiales.

El 15 de enero del 2024, regresa la formación inicial al ámbito del Estado provincial. Como inmediata consecuencia el 28 de febrero del año 2024 por Resolución 02061-ME-2024, se aprueba el diseño curricular del Técnico Superior en Seguridad Pública, con esta decisión, tanto la formación inicial como continua se encuentran nuevamente en el ámbito estatal y en el seno de la policía.