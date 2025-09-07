La fe creció: con más de 3.000 participantes arrancó la peregrinación de jóvenes a Ceferino Namuncurá Los peregrinos vivieron momentos de oración y hasta una entrada en calor durante la previa de la caminata.

La cita era a las 7.45 y a esa hora ya hubo miles de jóvenes, frente a la Catedral, esperando participar de la 45ta edición de la Peregrinación Arquidiocesana hacia el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Y de a poco, el número de chicos creció hasta superar los 3.000, superando el registrado el año pasado que fue de unos 2.500. Es que este año, la caminata de fe coincidió con el Jubileo de la Juventud y la canonización de Carlo Acutis, el influencer que falleció a los 16 años.

Durante la previa, los jóvenes demostraron su fe y energía. Todos se pusieron de rodillas y rezaron en silencio ante la presencia del Santísimo. Pero después, se desató la fiesta cuando comenzó la entrada en calor con la guía de una profesora de educación física que le pidió ejercitarse para poder llegar a destino sin ninguna complicación física y para evitar lesiones debido al esfuerzo de caminar por varios kilómetros.

La peregrinación arrancó con una multitud de participantes que ocuparon unas 5 cuadras. Al frente marchó una imagen de la Virgen y las reliquias de Carlo Acutis que hoy será canonizado por el Papa León XIV. Es por este motivo que algunos grupos también peregrinaron portando una foto de este ‘influencer de Dios’ al que se le atribuyen dos milagros: la cura de un niño en Campo Grande, en Brasil, y la sanación de una niña costarricense tras un grave accidente.

A las 13 está prevista la llegada de los peregrinos al Camping Municipal de San Martín donde compartirán el almuerzo, animación, actividades recreativas y sorteos. La llegada a Ceferino será alrededor de las 17 como también la celebración de la misa.

El origen de la peregrinación

La primera Peregrinación de Jóvenes se realizó en 1978, con punto de partida en la Catedral y destino en el Cerrillo Barboza, en el departamento de Pocito. En aquella oportunidad participaron más de 15.000 jóvenes.

Con el paso de los años, el evento, que se discontinuó sólo en dos oportunidades, fue variando de destino: en 2001 se celebró en el Villicum, departamento de Albardón, hasta que en 2008 se estableció de manera definitiva el Complejo Ceferino Namuncurá como lugar de llegada.

Hoy, después de más de cuatro décadas, la peregrinación se consolida como uno de los encuentros juveniles y religiosos más importantes de la provincia de San Juan.