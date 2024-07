La historia de la sanjuanina que busca a su hijo hace 33 años: “Sé que está vivo, mi instinto de madre me lo dice” Asegura que dio a luz a un varón en el Hospital Privado y le dijeron que había muerto. Pero nunca le entregaron el cuerpo y ahora se anima a contar lo que vivió.

Miedo, incertidumbre y desconocimiento fueron sentimientos que dominaron a Elinana Tintinelli, de 63 años, quien asegura haber vivido una pesadilla cuando fue a parir a su quinto hijo, hace 33 años. Quien fue dado por muerto pero a ella no le entregaron ningún cuerpo y cree que se lo robaron. “Siempre lo busque pero nunca tuve pruebas de que me lo habían robado”, comenzó.

Ahora quiere que se conozca su testimonio para saber qué ocurrió con el niño y habló con DIARIO DE CUYO para relatar lo que tuvo que atravesar en octubre de 1990. Eliana estaba embarazada de su quinto hijo junto a Julián Casciano Talquenca, quien trabajaba en aquel entonces en la Municipalidad de 25 de Mayo. Luego recibió una pensión y se fueron a vivir a Angaco. Desde allá viajaba hasta un sanatorio que funcionaba en calle Santa Fe y Catamarca, en Capital y la atendía su obstetra, quien no sólo le dijo que su bebé estaba en perfectas condiciones sino que le indicó que como en ese lugar no había Neonatología, que la iba a derivar al reconocido hospital, ubicado frente a la plaza Aberastain, porque por su tipo de sangre, debía sacar a su bebé antes de lo previsto. Detalló que estaba con madurativos, que venía bien todo y no quería poner en riesgo al niño.

Eliana Tintinelli busca a su hijo hace 33 años.

Con 7 meses de gestación, contó que le dieron una orden para que le hicieran una cesárea y el 12 de octubre se presentó en el Hospital Privado. Allí la tuvieron toda la mañana, según lo que recuerda Eliana, y que recién en la tarde la ingresaron a quirófano. “El bebé nació, lloró y se lo llevaron a Neo. Yo estaba anestesiada parcialmente pero antes que me sacaran de ahí, me durmieron. Cuando estuve en la sala, llegó una enfermera, me dijo que tenía que darle de mamar a mi hijo pero la interrumpió otra, la agarró del brazo y soltó: ‘No, su hijo murió’. Yo no lo podía creer”, indicó.

Angustiada por recordar lo que había pasado, intentó seguir hablando y manifestó que “Juan Alberto”, como le habían puesto a su pequeño, se lo habían llevado bien del quirófano pero no le explicaron qué sucedió. “Cuando fui a hacer el reclamo al director del lugar, en mi historial decía que había ingresado por una operación de hígado, no por un parto. Tampoco me quisieron entregar el cuerpo de mi bebé”, destacó.

Desde ese momento, insiste en que su hijo está vivo y quiere saber qué sucedió con él. “En el papel de defunción también hay irregularidades porque al principio le pusieron feto y no era un feto y le colocaron una fecha diferente. Dice que falleció el 19 de noviembre. Siento que se aprovecharon de mi ignorancia”, manifestó.

Marcelo, el hijo de Eliana, que es igual a una persona que vieron en el provincia.

Eliana tiene tres hijas mujeres de 43, 41, 39 años y un varón de 38 años, quienes en algún momento aseguraron ver a un muchacho igual al hermano más chico, ya que su parecido con su cuarto hijo es “increíble”. “Pero no tengo pruebas, a mi sólo me dijeron que quizás los doctores que me hicieron la cesárea, que eran matrimonio, se lo llevaron”, lamentó.

Hace muchos años que vive en el Lote Hogar 36, en Santa Lucía y en reiteradas oportunidades acudió a la salita sanitaria que hay en la zona y perjura que vio al doctor que recibió a su bebé y que cuando lo ha increpado, él se iba. Actualmente, esa persona está muerta pero su esposa aún vive. “Tengo mucha fe que lo voy a encontrar. No me comí el cuento del fallecimiento, sólo que tuve miedo de hacer un escándalo y que me trataran de loca. Sé que está vivo, mi instinto de madre me lo dice“, cerró.