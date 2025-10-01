La Justicia invita a los estudiantes a realizar un mural contra la no violencia: enteráte cómo participar La propuesta pertenece a la Oficina de la Mujer que desde el año pasado lleva a cabo las charlas ‘Aprendiendo a Querer-nos’ en las escuelas secundarias.

El Poder Judicial continúa con las acciones para prevenir todo tipo de violencia en la adolescencia. A las charlas “Aprendiendo a Querer-nos”, que la Oficina de la Mujer realiza desde el año pasado en los colegios secundarios, ahora suma una nueva propuesta: que los estudiantes realicen un mural contra la no violencia. La invitación es para los chicos que participaron de las charlas. Esta actividad se enmarca en el Día Internacional de la No Violencia que se conmemora cada 2 de octubre.

La Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia, trabaja para prevenir distintos tipos de violencias que pueden manifestarse en la adolescencia y en ese sentido es que lleva a cabo las charlas ‘Aprendiendo a Querer-nos’ en diferentes escuelas secundarias de la provincia, incluso en instituciones de la periferia y de los departamentos alejados. Estudiantes de más de 20 instituciones educativas participaron de estos talleres, y son quienes están invitados a plasmar en imágenes lo aprendido.

Con esta propuesta, la Justicia busca promover entre los estudiantes la reflexión y la expresión positiva de los adolescentes frente a las distintas formas de violencia, a través de la creación de un mural colectivo en cada colegio que inspire respeto, empatía y diálogo como caminos para construir una cultura de paz.

La idea es que los estudiantes graben un video (Reels, de entre 30 y 45 segundos, vertical), donde muestren el mural y/o proceso de elaboración del mismo, y que además comenten el mensaje que eligieron transmitir. El Poder Judicial difundirá cada uno de los videos en las redes sociales institucionales para dar visibilidad a su trabajo.

Si bien esta actividad está destinada principalmente a los estudiantes que participaron de las charlas, desde la Oficina de la Mujer, dijeron que también está abierta a todas las escuelas que quieran sumarse y elaborar un mural con mensajes positivos, en el marco de promover la cultura de la paz.

Las escuelas interesadas en participar pueden enviar su material hasta el 28 de octubre al correo oficial de la Oficina de la Mujer oficinamujersj@gmail.com.

Objetivos de las charlas de prevención

El objetivo del taller ‘Aprendiendo a Querer-nos’, que brinda la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia de San Juan, es abordar distintas problemáticas como acoso escolar, mal uso de las redes sociales y malos tratos, facilitando herramientas para que los jóvenes adquieran el conocimiento necesario para mantener relaciones sanas en sus vidas y aprendan a valorarse, encontrarse y quererse. Mediante estas charlas se busca reflexionar, dialogar e intercambiar ideas para promover una vinculación basada en el buen trato, el respeto y la igualdad de género, contribuyendo así al desarrollo de relaciones de noviazgo sin violencia y a la construcción de proyectos de vida alejados de estereotipos y mandatos de género tradicionales.