La muestra fotográfica ‘Bosques Nativos 2025’ ya se puede ver en el Anchipurac La exposición se inauguró ayer y se podrá visitar durante una semana.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable continúa promoviendo la conciencia ambiental a través del arte con la exposición ‘Bosques Nativos 2025’. Desde ayer, la muestra fotográfica está disponible en el Centro Ambiental Anchipurac donde permanecerá durante una semana.

Esta muestra, organizada por la dirección de Bosques Nativos, reúne obras seleccionadas en el concurso abierto realizado en septiembre, en el que fotógrafos profesionales y aficionados retrataron la belleza y diversidad de los ecosistemas nativos sanjuaninos. A través de estas imágenes, se invita a reflexionar sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza, y la importancia de conservar los ambientes autóctonos.

La apertura de la exposición se realizó ayer, en el Anchipurac y se podrá visitar durante el resto de la semana. Los interesados podrán acercarse en los horarios habituales del Centro Ambiental Anchipurac, ubicado en Agustín Gómez y pie de monte de la Sierra Chica Rivadavia.

Quienes deseen visitar únicamente la muestra pueden hacerlo de forma gratuita en los horarios que se detalla a continuación, para quienes deseen además, realizar la visita guiada, pueden reservar turno a través de anchipurac.sanjuan.gob.ar o al teléfono 264-4791840.

Horarios de visita

Los horarios para visitas y para conocer la muestra Bosques Nativos 2025 son los siguientes:

Lunes a viernes: de 9 a 18.

Sábados: de 10 a 18.