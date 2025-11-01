La tradición copó el corazón de la Ciudad: con baile folclórico y tonadas, Jáchal presentó su Fiesta El mediodía de este sábado, el cruce de las peatonales se llenó de tradición. El departamento norteño se anticipó una semana y presentó su fiesta a los sanjuaninos.

Noviembre es tradición en San Juan y eso comenzó a palpitarse este sábado en pleno microcentro sanjuanino. Jáchal se anticipó y presentó su gran fiesta en el cruce de las peatonales. La 64° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición 2025-2026, ya se vive y este sábado copó de folclore con baile y tonadas el centro sanjuanino.

Con la presencia de las actuales paisanas de la Fiesta y la presentación de Pascual Recabarren, los jachalleros presentaron su fiesta. El grupo el 750 abrió el show folclórico que tuvo en la pista a los bailarines del departamento y también otros peatones que se prendieron y mostraron sus destrezas. Después actuaron también Los Arrieros y Huaqueños que mostraron parte de su repertorio que los tendrá actuando también en el escenario mayor de la fiesta jachallera.

This browser does not support the video element.

Hubo tiempo también para que Brenda Ortega, paisana mayor de la Fiesta dijera unas palabras para invitar a los sanjuaninos a la gran celebración en el departamento norteño.

La Fiesta Nacional de la Tradición, es todo un orgullo del pueblo jachallero y se consolida año tras año como uno de los eventos culturales más importantes de San Juan. En su 64a edición, invita a vivir una experiencia única que combina música, danza, historia y comunidad, sumando nuevamente este año la innovadora propuesta tecnológica de mapping que realzará el escenario natural de la fiesta. Además de la elección de la Paisana mayor.

This browser does not support the video element.

Sábado 8 de noviembre – Plaza San Martín

Nombradores del Alba

Labriegos

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición

Desfile de Agrupaciones Gauchas

Desfile de Carros Antiguos

Viernes 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Ceibo

Llokallas

Guitarreros

Algarroba.com

Coronación de la Paisana Nacional de la Tradición

Escenificación del “Romance de los Caballos”

Sábado 15 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Lázaro Caballero

Indio Lucio Rojas

Christian Herrera

Escenificación del “Fogón de los Arrieros”