La UNSJ comenzará con los actos de colación que se extenderán hasta octubre Desde el lunes 22 de septiembre se llevarán a cabo los actos de todas las Unidades Académicas y de los Institutos Preuniversitarios que conforman la Universidad Nacional de San Juan.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para celebrar los actos de colación de grado y pregrado correspondientes al presente ciclo lectivo. A partir del lunes 22 de septiembre, se desarrollarán las ceremonias de todas las unidades académicas e Institutos Preuniversitarios que integran la casa de altos estudios.

El cronograma de actos inicia precisamente el próximo lunes 22 del corriente con dos ceremonias: a las 10 horas será el turno del Colegio Central Universitario ‘Mariano Moreno’’, y a las 18 horas, la Escuela de Comercio ‘Libertador General San Martín’’, ambas en el Centro de Convenciones ‘Guillermo Barrena Guzmán’’.

El martes 23 de septiembre continúan las actividades con la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento a las 10 horas, y a las 18, la colación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también en el Centro de Convenciones.

El miércoles 25 de septiembre, a las 18, será el acto de colación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

Actos para el mes próximo

En octubre, los actos se llevarán a cabo desde el lunes 13, con dos ceremonias: a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, y a las 18 en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

El martes 14 de octubre será el turno de la Facultad de Ingeniería a las 10 horas. Mientras que, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño aún está sin fecha.

Finalmente, el jueves 16 de octubre se llevará a cabo el acto de cambio de Cuerpos de Bandera, que tendrá lugar a las 10 horas, en el Edificio Central de la UNSJ (Mitre y Jujuy).

La UNSJ invita a toda la comunidad universitaria y a personas interesadas a acompañar a los egresados en este momento tan significativo para su formación profesional.

Fuente: UNSJ