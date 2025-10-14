La UNSJ pidió que el proyecto del telescopio chino no se vea afectado por “mezquindades políticas” Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ se pronunciaron sobre la necesidad de continuidad del proyecto CART, aduciendo que es un proyecto científico de relevancia para San Juan.

La Facultad De Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), emitió hoy un comunicado fijando su postura ante la preocupación de distintos sectores del campo científico sobre la continuidad del proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART).

Enumeraron los antecedentes del proyecto y los acuerdos diplomáticos que lo avalan; destacan el avance de obra que “la Estación de Altura en la localidad de Barreal”, invitando a quien quiera visitar el lugar para comprobarlo. También destacan que desde el 3 de septiembre “se halla en la aduana argentina un cargamento llegado desde China, con piezas importantes que complementan la estructura del Radiotelescopio”.

Aseguraron que ” dada la envergadura científica del Proyecto CART, es deseable garantizar de inmediato su continuidad” y que esperan “que la continuidad del Proyecto CART no se vea afectada, ni sea objeto de cambio de ninguna circunstancia política, ideológica o comercial, tanto interna como externa, ajena a los intereses de la ciencia argentina.

Reiteraron que en junio caducó el acuerdo entre las cuatro partes (Observatorio Nacional Chino – CONICET – UNSJ y Gobierno de San Juan), necesarias “para la efectiva implementación del Radiotelescopio, único de su tipo en Sudamérica y que pondría a San Juan y al país en un sitio de privilegio internacional” para el estudio de la radioastronomía; y apuntan a que aunque la autonomía universitaria les permite suscribir acuerdos científicos de manera bilateral, es aconsejable que se mantenga el formato original, con las instituciones mencionadas.

La FCEFN resalta la pluralidad de acuerdos que mantiene el OAFA con otras prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, como la Universidad de Columbia (EEUU), Observatorio Naval de EEUU, Centro Nacional de Investigación Atmosférica de EEUU., Real Instituto y Observatorio de la Armada de España, la Academia China de Ciencias, entre otros, es que entienden que es “una señal inequívoca de que el desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y como tal debe predominar una visión cosmopolita de la misma, que debe estar por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales, cualquiera sea su índole”.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA UNSJ

Ante la preocupación de distintos sectores del campo científico y reiteradas consultas relacionadas con el proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), provenientes de la prensa local y nacional, la Facultad De Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), expresa lo siguiente:

1- Que el CART, es un proyecto estrictamente científico inserto en la FCEFN, producto de una fructífera labor científica de más de 30 años entre el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) de esta Facultad y la Academia China de Ciencias.

2- Que el 30 de diciembre de 2016, la Embajada de la República Argentina en la República Popular China informó al Observatorio Astronómico Nacional de China, la postura oficial de Argentina, comunicando NO ENCONTRAR OBJECIONES para la implementación del Proyecto CART.

3- Que oportunamente se firmó un acuerdo entre cuatro partes (Observatorio Nacional Chino – CONICET – UNSJ y Gobierno de San Juan), para la efectiva implementación del Radiotelescopio, único de su tipo en Sudamérica y que pondría a San Juan y al país en un sitio de privilegio internacional, en cuanto al estudio de la Radioastronomía, rama de la Astronomía abordada por medio de Radiotelescopios.

4- Que el acuerdo citado en el punto anterior, caducó en junio último.

5- Que la instalación del Radiotelescopio se halla en un porcentaje elevado, estando a la vista de todo visitante que asista a la Estación de Altura en la localidad de Barreal, sin exclusión y condicionamiento alguno.

6- Que, desde el 3 de septiembre último, se halla en la aduana argentina un cargamento llegado desde China, con piezas importantes que complementan la estructura del Radiotelescopio.

7- Que dada la envergadura científica del Proyecto CART, es deseable garantizar de inmediato su continuidad.

8- Que si bien la UNSJ, a partir de su autonomía universitaria, dada por el Artículo 29, inciso n) de la Ley 24.521 (Ley de Educación Superior), tiene la posibilidad de suscribir acuerdos científicos, de forma bilateral, con cualquier institución nacional o extranjera, es aconsejable que la continuidad del Proyecto CART tenga el mismo formato original. Es decir, que sea suscripto por las cuatro partes antes señaladas.

MIRA TAMBIÉN Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica

Además, se deja manifiesto lo siguiente:

9- Que la pluralidad y el trabajo científico con distintos organismos internacionales que llevó y lleva a cabo actualmente el OAFA, de los cuales podemos citar: Universidad de Yale (EEUU), Universidad de Columbia (EEUU), Observatorio Naval de EEUU, Centro Nacional de Investigación Atmosférica de EEUU., Real Instituto y Observatorio de la Armada de España, Institutos Max Planck (Alemania), Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil), Le Centre National d´Etudes Spatiales (Francia), Academia China de Ciencias, Universidad de Texas (EEUU), Universidad Estatal de Moscú (Rusia), Instituto Geográfico Nacional de Francia, Agencia Espacial Italiana (por aprobarse), deben entenderse como una señal inequívoca de que el desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y como tal debe predominar una visión cosmopolita de la misma, que debe estar por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales, cualquiera sea su índole.

Finalmente, y por todo lo expuesto, se espera y anhela:

10- Que la continuidad del Proyecto CART no se vea afectada, ni sea objeto de cambio de ninguna circunstancia política, ideológica o comercial, tanto interna como externa, ajena a los intereses de la ciencia argentina.