Lanzaron dos diplomaturas universitarias en Calingasta Es a través de un convenio entre la Casa de Altos estudios, la municipalidad y dos empresas mineras.

Mediante un convenio con la Municipalidad de Calingasta, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Facultad de Ingeniería (FI) brindarán dos nuevas diplomaturas universitarias en el departamento:

Diplomatura Universitaria en Desarrollo de Emprendimientos Alimenticios con Identidad Regional

Diplomatura Universitaria en Instalación y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica

Dos empresas mineras, Glencore Pachón y Caterwest, también suscribieron al convenio.

Desde la universidad resaltaron la alianza entre el sector público y privado que apunta a brindar a jóvenes y adultos herramientas actualizadas para fortalecer su perfil laboral y académico, con opciones accesibles que combinan modalidad presencial y virtual. Entendieron que “responde a la demanda de la sociedad para crecer en los emprendimientos locales y por otro, responde a la necesidad de las empresas a capacitar a sus empleados/as para lograr una mayor eficiencia”.

Ya comenzaron las inscripciones y proyectan que el 13 de octubre comience el dictado de las carreras.

Además, esta capacitación tendrá una modalidad híbrida, algunas clases serán virtuales y las prácticas serán presenciales. Esta primera cohorte será de tres meses de duración. Hay un cupo de 30 estudiantes para cada una de las diplomaturas.

Andrea Leceta, vicerrectora de la UNSJ, indicó la importancia de estas capacitaciones y resaltó que es un trabajo mancomunado entre la gestión pública y privada, atendiendo a las necesidades de la comunidad: “Nos hicimos eco de las demandas específicas de Calingasta. Ahora no solo se habla de carreras, de diplomaturas, de tecnicaturas, también se habla de certificación de saberes técnicos o prácticos que demanda una empresa o un municipio”.

Por otro lado, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, agradeció a la UNSJ por su intervención: “Es una jornada histórica en la que seguimos trabajando codo a codo con la universidad. La oferta educativa es muy rica y muy amplia”.

Inscripción

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 9 de octubre, en la oficina de Glencore Pachón, ubicada en calle San Martín 69, Oeste, Barreal, en horarios de 9 a 13h y de 15 a 18h.

Para realizar la preinscripción, se requiere el envío de la siguiente información al mail comunidades.elpachon@glencore.com.ar o al 2644894657 (vía WhatsApp): nombre completo (tal como figura en el DNI); número de DNI; celular de contacto y correo electrónico de contacto.