Las mascotas también sufren el calor: qué hacer para mantenerlas a salvo de las altas temperaturas Hay algunos puntos que se deben tener en cuenta para cuidar a las mascotas, especialmente a los perros, durante el verano.

El calor no sólo puede ocasionar algunos trastornos en los seres humanos. Los animales también sufren al exponerse a las altas temperaturas. Así lo dijo Aldo ‘Pirata’ Olivares, de Veterinaria El Arca, quien agregó que el ‘verano sanjuanino es muy exagerado’ y que las mascotas, especialmente los perros, necesitan de cuidados especiales.

Estos son las 5 recomendaciones que brindó el veterinario para cuidar a las mascotas durante el verano.

-Lugar de permanencia. Si las mascotas permanecen en el patio deben contar con sombras naturales como las que proporcionan los árboles. Las sombras de un techo no son suficientes por el encierro que generan, deben contar con sombras realmente frescas.

-Hidratación. Siempre deben tener agua disponible, fresca y con recambio permanente. No fresca de la heladera, pero sí del recambio permanente. Cabe destacar que si sube la temperatura ambiente también sube la temperatura del agua. El animal no va a tomar agua caliente y puede deshidratarse.

-Paseos. Hacerlos en horario donde no haga calor excesivo (lo aconsejable es que sea bien temprano en la mañana o después del atardecer). Hay que tener en cuenta que los perros jadean para bajar su temperatura corporal y eso hace que aumento su frecuencia cardiaca que, sumada al ejercicio, puede ocasionales algún trastorno. También, considerar que el cemento o pavimento caliente puede lesionarles las patas.

-Alimentación. Un animal con obesidad tiene serias dificultades para regular su temperatura corporal cuando hace mucho calor, lo que le genera algunos trastornos. Lo ideal es que baje de peso. Para ello sólo hay que reducir la ración de la comida que consume habitualmente.

-Corte de pelo. Es un tema que genera polémica. Se sabe que el pelo es una protección para el animal, pero en San Juan, una gran cantidad de pelo con 40 grados de temperatura, puede generarles algún trastorno. Es recomendable, por el clima sanjuanino, cortarles el pelo, pero no raparlos para no exponer su piel al Sol.