Las netbooks que entregó el gobierno y la mirada de directoras sobre el impacto en las aulas Las docentes analizaron la utilidad de la nueva herramienta y de qué manera se incorporará a la enseñanza diaria.

Milton recibió la primera netbook de las 756 que se entregaron este lunes en el Estadio Vicente Chancay. “Estoy muy contento, la voy a cuidar un montón” comentó minutos después a DIARIO DE CUYO, antes de sacarse una foto con su mamá y la compu. La escena se repitió con los primeros chicos que fueron parte de la entrega simbólica de manos del gobernador.

Luego, la totalidad de los alumnos de 5to y 6to de las 8 escuelas de Pocito que fueron parte de esta primera etapa recibieron su netbook.

Muy ansiosos y contentos, los alumnos recibieron sus computadoras. “Es una herramienta que va a servir muchísimo para todo lo que es la transformación educativa, todo lo que hace falta, todo lo que es necesario ahora para ir actualizando,” comentó María del Rosario Cantos, directora de la Escuela Justo José de Urquiza. Son 57 los niños de ese establecimiento que recibieron sus computadoras. La docente comentó que ahora podrán “fortalecer todos los aprendizajes”, con la ventaja que ahora los chicos de 5to y 6to tienen tus propias computadoras, ya que hasta ahora trabajaban “con las 30 computadoras del Aula digital móvil (ADM) para 150 alumnos”.

Será “una apertura a las nuevas tecnologías” con la ventaja que los niños podrán tener acceso de manera constante. Además, destacó “el trabajo transversal de todas la áreas que se está haciendo, más las capacitaciones que están haciendo los docentes”, que también contarán “cada uno cada uno su computadora exclusiva para el trabajo”.

Los 162 niños de los últimos dos años de la primaria de la Escuela Jose Rudecindo Rojo, la más antigua de Pocito, también estuvieron presentes. “Es un orgullo representar y venir a este acto tan importante a recibir algo tan preciado para los chicos para que puedan aprender” dijo Lorena Millán, maestra de quinto grado, quien resaltó que “cambiará muchísimo” la forma de trabajar de los chicos. “Creemos que va a ser más fácil para ellos acceder a la información, cambiará la forma de aprender, es un gran avance para la educación”, compartió la docente.

Desde la escuela Tierra del Fuego, la directora Sandra Botta resaltó que están acordando el uso de las netbooks en clase, que las docentes se están capacitando y que “la inteligencia artificial, que los chicos ya manejan, será un primer inicio”. Además de usarla en computación, “vamos a interrelacionar todo para que la puedan usar todos los días”.

La ministra Silvia Fuentes hizo un especial pedido de cuidar las computadoras, recomendando que si alguien encuentran una mochila con una netbook, “la devuelva”, que piensen que “puede ser de un amigo o de un compañero. En general los docentes vienen teniendo conversaciones con los chicos en ese sentido. “Les dijimos que las tienen que cuidar, porque las vamos a usar también en sexto grado y la seguirán usando en la secundaria, porque es de ellos”; relató Carlos Escudero, director de la escuela Jorge Washington a la que asisten 130 niños de los últimos años de primaria.

“Algunos chicos creían que iban a poder jugar, les explicamos que es para aprender, para trabajar, porque los juegos van a estar bloqueados”, compartió el directivo.