Las soberanas de Personas Mayores trabajarán para capacitar a abuelos en tecnología e incentivarlos en la actividad física Mónica Bontempo y Nélida Correa fueron electas Reina y Virreina de Personas Mayores y hablaron de sus proyectos.

De Rawson y 25 de Mayo salieron las flamantes Reina y Virreina de Personas Mayores 2024 y aún con la vorágine de la fiesta donde resultaron electas, hablaron con DIARIO DE CUYO para visibilizar no sólo su desmedida felicidad por el triunfo sino también el compromiso asumido con su pares. Ambas madres y abuelas, coincidieron en la necesidad de acompañar a los adultos mayores, personas de la tercera edad, jubilados, abuelos o como más les guste llamarles.

El evento de coronación fue en el Anfiteatro Buenventura Luna, ubicado en los jardines del Auditorio Juan Victoria.

Mónica, la Reina que quiere capacitar en tecnología a los abuelos

La flamante soberana es oriunda de Rawson y en la elección tuvo un contundente triunfo frente a sus compañeras. El jurado compuesto por periodistas y personalidades de San Juan le dio siete votos a Mónica Luján Bontempo, proclamándola como la ganadora indiscutible. Ahora quiere ponerse manos a la obra, con corona incluida, para trabajar por los abuelos.

Madre de Franco Subrero (42), abuela de Giuliano (10), Gemma (8) y Genaro (1) y suegra de Lizette Fernández, supo desempeñarse en el comercio sanjuanino no sólo en ventas sino también como promotora de una firma de caldos de Mendoza. Mónica asegura que trabajó en Dismar, en una casa de seguros, en un bufet de abogados y hasta la llamaron de una empresa para que ofreciera productos en supermercados como Dilbas y José González.

“Siempre trabajé porque tuve que mantener sola a mi hijo y a veces me daba vergüenza hablar en público pero me felicitaban porque era buena vendiendo”, destacó.

Mónica nació en San Juan y recorrió varios departamentos por el trabajo de su papá, quien era oriundo de Bolívar mientras que su mamá es de La Pampa. El destino los unió y eligieron Cuyo para radicarse. “Mis primeros años fueron en Jáchal, en Calingasta hice primer grado y en Angaco toda la primaria, en Pocito comencé la secundaria y en Rawson culminé mis estudios en el Colegio Nacional, de ahí ya me quedé aquí”, explicó la soberana.

“Hablo mucho, ¿no?”, expresó entre risas y contó que pudo desayunar con el intendente Munisaga, a quién le deslizó una parte de su proyecto: capacitar a las personas mayores en tecnología. “Mi idea es llevarlo a toda la provincia porque veo que ahora el celular se usa para todo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás en eso y necesitamos que nos ayuden. Me incluyo porque hay cosas que desconozco, pese a que pago todos los servicios con el celular o la computadora. Nunca es tarde para aprender algo y la tecnología como el internet ya es de la vida cotidiana de cualquier persona”, destacó.

Moni destacó que a “Rawson le debo todo”. Allí no sólo crió a su hijo sino que gracias a sus tejidos pudo ingresar unas monedas a su sueldo para crecer personalmente. “Yo estuve cinco años sin conectarme con nadie. Estaba aislada. En el Centro de Jubilados ‘Paz y Bien’ encontré a mis compañeras que ahora son mi sostén. Ellas y mi familia estuvieron en los momentos más importantes”, expresó emocionada.

Finalmente, dijo que con sus pares departamentales logró una química “maravillosa”. “Todas hablábamos de volver a juntarnos y ahí aprovechar el tiempo para proponer o escuchar ideas”, cerró.

Yoly, abanderada de la actividad física y amante de la poesía

Se llama Nélida Yodalia Correa y tiene 65 años pero todos los que la conocen, le dicen “Yoly” de cariño. Es la flamante Virreina de Personas Mayores y obtuvo su corona luego de desempatar con la representante de Caucete. En su breve descripción se presentaba como una deportista polifacética, ya que hace newcom (vóley adaptado para adultos mayores), trekking, vóley y atletismo pero no se conforma con eso; es apasionada por las letras y ha escrito tres libros con poemas.

Yoly está casada con Francisco Velardez (66), un oficial retirado de la Policía, tiene tres hijos Javier (40), que vive en Córdoba; Cinthia (38) y Ángel (28) y es abuela de dos “princesas” Krissa y Lara Sánchez, de 11 y 5 años. Nació en 25 de Mayo, estudió, trabajó y formó su familia en ese departamento: “Aquí tengo todo”. Antes de jubilarse, dejó su huella como docente y se desempeñó como esteticista.

Cuenta que siempre fue coqueta y que le gusta mucho hacer deporte. “Cuando nos jubilamos con mi marido nos anotamos en newcom pero ya hacíamos trekking porque somos muy compañeros y justamente hace un ratito veníamos de trotar”, reveló Yoly el motivo por el cual no estaba en su casa cuando se comunicó este medio.

Se definió como una persona que se propone un objetivo y lo cumple. “Me educaron de esa manera y soy muy disciplinada”, resaltó. Asimismo, destacó que su profe Iván Pérez la motiva en newcom y Lorena Alcaraz, del Área Adulto Mayor de 25 de Mayo, fue la responsable de que este activa y haya estado como representante departamental en el evento provincial.

En este sentido, Yoly luego de haber cerrado su capítulo al frente de un aula continúo en esa misma línea escribiendo no uno sino tres libros con poesías. En el 2022 presentó el primero, el siguiente vio la luz en el 2023 y en septiembre del 2024 publicó el tercero. “Mis poemas son sencillos, para que cualquiera los pueda leer porque reflejan mis sentimientos. Me inspiro en todo lo que me rodea. Donde esté y siento que tengo unas líneas para escribir, tomo papel y lápiz o el celular y anoto. Es mi gran pasión”, dijo con énfasis.

Por último, no quiso perder la oportunidad de invitar a la gente a la 50 edición de la Fiesta del Carrerito, que será en diciembre, y mencionar una y otra vez la importancia de mantener activo cuerpo y mente. “Quiero promover el turismo y el deporte en la tercera edad. Es vital mantenerse activo a nuestra edad”, aseveró.

El anhelo que regrese la elección de la Reina Nacional del Sol

Ambas coincidieron en la importancia de la elección de una soberana, no sólo por lo físico o estético, “es la representante de un pueblo ante los ojos de los que no nos conocen”. “Los motivos sobran para que regrese. Creo que era lo que le daba ese toque mágico a la última noche de la fiesta. Yo el jueves sentí el cariño de mi gente que me apoyó y estuvo conmigo, creo que el encuentro de los departamentos es un evento único que no se puede desperdiciar. Es un momento convocante”, remarcó Yoly.

Mónica sostuvo que no se trata de banalizar la figura de la mujer, por el contrario “es la oportunidad de mostrarse y que las candidatas también desarrollen sus proyectos o sueños”. “El vestido que llevé puesto fue modificado por mi y sé que eso podría generar mano de obra cuando se trata del comité de las reinas”, sentenció.