Lepra: los pacientes con obra social también reciben tratamiento gratuito contra este enfermedad Así lo dijo Celina Micheltorena, referente del Programa de Prevención de Lepra, en el marco de la campaña para prevenir esta enfermedad.

Con el objetivo de informar, concientizar y terminar con algunos mitos sobre la lepra, se lanzó una campaña con diferentes actividades como charla en los hospitales. Cecilia Micheltorena, referente provincial del Programa de Prevención de Lepra en el Hospital Rawson, recalcó que es importante que la población sepa que hasta las personas con obra social pueden acceder en forma gratuita al tratamiento de esta enfermedad infectocontagiosa, provocada por una bacteria.

Cecilia Micheltorena, dijo que en San Juan hay actualmente 2 pacientes diagnosticados con lepra, y en tratamiento. Mientras que hay otros 5 en control, es decir con un seguimiento tras haber finalizado el tratamiento. Destacó que la provincia tiene muy bajo nivel de contagio, aunque aun así es importante informar a la población sobre el tema. ‘Queremos hacer hincapié para que quede claro, que la lepra es una enfermedad que no es altamente contagiosa y que tiene tratamiento. Este tratamiento es gratuito tanto para las personas sin obra social como para las que tienen una’, dijo la especialista.

La funcionaria agregó que también se busca romper con algunos mitos como que el paciente diagnosticado debe permanecer aislado. Explicó que eso no es cierto y que el paciente que está en tratamiento puede hacer una vida completamente normal. Explicó que la lepra no es una enfermedad altamente contagiosa y que puede frenarse el contagio. ‘Cuando se detecta un paciente con la enfermedad, se cita a sus contactos cercanos para darles medicación de profilaxis para cortar la cadena de contagio. Este tratamiento profiláctico también es gratuito para todos’, dijo Micheltorena.

En los Consultorios Externos de Dermatología del Hospital Rawson se atienden y registran los casos de lepra. Pero, la medicación para combatir la enfermedad está disponible en los centros de salud cercanos al lugar de residencia del paciente, aún en los departamentos alejados, para que no tenga que trasladarse. Sólo debe concurrir periódicamente a los controles en el Hospital para el seguimiento de la evolución de la enfermedad.

Características de la lepra

La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica causada principalmente por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido-alcohol resistente de lento crecimiento que está presente en más de180 países.

En 2023 se notificaron 182.815 nuevos casos a nivel mundial (el 68,7% era multibacilar), en su mayoría reportados por la región de Asia Sudoriental. Los países con mayor reporte de casos son Brasil, India e Indonesia.

En 2022 la Argentina notificó 142 nuevos casos, de los cuales un 7% correspondió a lepra conyugal que es la contraída de una pareja con la que se convive.

Si bien es poco contagiosa, la transmisión ocurre a través de pacientes bacilíferos, y afecta predominantemente a los convivientes por ser contacto estrecho y prolongado. El período de incubación puede extenderse hasta más de 5 años.

Esta enfermedad compromete la piel, los nervios periféricos, las mucosas de la vía respiratoria superior, los ojos y en casos más severos, puede afectar a algunos órganos internos.