Los Bomberos Voluntarios de Albardón cultivan sus propias verduras hidropónicas Se sumaron a un programa implementado por la Cooperativa Kuskalla que cuenta con el apoyo de la Fundación Arcor para promover el desarrollo del cultivo hidropónico. Además ellos llevan adelante un proyecto denominado ‘Bombero Sano‘, que se acopla a la perfección.

Los integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón, además de apagar incendios desde hace 16 años, ahora realizan cultivos hidropónicos, para su propio consumo. En apenas 15 días de iniciado este proyecto ya cosecharon lechugas y acelgas de excelente calidad. Esto comenzó gracias a un programa implementado por Kuskalla, una cooperativa que preside Silvia Godoy, e integrada por 8 mujeres, con el apoyo de la Fundación Arcor que hace su aporte para la compra de los elementos necesarios.

Y hablando de mujeres, el cuartel albardonero ubicado en calle Arenales 2425 Norte está presidido por Sonia Venegas, quien contó que ‘por suerte nos enteramos de esta propuesta porque teníamos una huerta pero los pájaros se comían las verduras. Con este sistema que conocimos a través de Silvia Godoy y una persona del INTA que nos asesoraba, pudimos implementarlo‘.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón está compuesto por 25 personas entre hombres y mujeres que trabajan a destajo totalmente ad honorem. Se sostienen con el apoyo de la comunidad ya que el aporte nacional consiste solamente en elementos y equipamiento que utilizan para ofrecer el servicio cada vez que la comunidad lo requiere.

‘Nos ocupamos mucho de nuestro departamento. Sin ir más lejos a las 5 de la mañana apagamos el incendio de un árbol cerca del Cementerio de Albardón porque la gente quema y quedan residuos que luego son focos peligrosos, sobre todo para nuestra arboleda‘, cuenta Sonia.

Desarrollo del cultivo

El cuartel recibió por parte de Kuskalla y la Fundación Arcor caños de PVC, fuente con nutrientes, una batería para el reciclado del agua, cinta para medir el PH del agua y semillas. A diferencia del cultivo tradicional, éstos pueden ubicarse a salvo de los pájaros u otros animales, son más saludables, crecen en menor tiempo y cuentan con un sabor inigualable.

Los integrantes de esta institución lo suman a su programa ‘Bombero Sano‘ que comprende una nutrición saludable y actividad física para estar en forma y con energía ante los requerimientos de la sociedad, que es apoyado por una nutricionista. Tanto de la hidroponia como de la coordinación de las actividades físicas, el encargado es el bombero Alejandro Poblete.

El programa

Además de los Bomberos Voluntarios de Albardón, también han recibido equipos para cultivo hidropónico las escuelas Provincias de Jujuy, Vicecomodoro Marambio, ambas del mismo departamento. En todos los casos apoyados por Kuskalla. entidad cooperativa que se vió favorecida con ese proyecto por la Fundación Arcor. Entregan dos tipos de kits, según el caso, uno grande para 24 plantas y otro chico para 16 plantas.

El programa cuenta también con la participación de una nutricionista que se encarga de educar en una alimentación natural y un chef (Mauricio Barón), que lleva receta de cocina con verduras.

¿ Qué es la Hidropinia?

Es una técnica de cultivo de plantas que prescinde del suelo, utilizando en su lugar agua y una solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales para el crecimiento de la planta. Este método permite cultivar en diversos espacios, como terrazas, galerías, o incluso en suelos infértiles, y puede variar desde hierbas en casa hasta producciones comerciales a gran escala.

¿Cómo funciona?

Solución nutritiva: Las plantas reciben una mezcla de agua con fertilizantes líquidos ricos en macronutrientes y micronutrientes.

Medio inerte (opcional): A veces, se utiliza arena gruesa, turba o aserrín, para dar soporte a las plantas y para que la solución nutritiva pueda añadirse y distribuirse.

Oxigenación: Es fundamental que las raíces reciban oxígeno, ya sea directamente del aire (como en los sistemas aeropónicos) o mediante la aireación del agua.

Control del entorno: Para un cultivo exitoso, se controla la luz, la temperatura y otros factores ambientales para asegurar un crecimiento óptimo de la planta.

Ventajas de la hidroponia

*Uso eficiente del agua: La solución nutritiva puede reutilizarse, lo que hace el sistema más eficiente en el uso del agua en comparación con la agricultura tradicional.

*Permite cultivar en lugares donde el suelo no es apto o donde no hay suficiente tierra, como en áreas urbanas o zonas áridas.

*Cosechas de alta calidad: Se pueden obtener productos ricos en nutrientes.

* Sostenibilidad: Es un método más ecológico, ya que se reduce el uso de agua y se puede aprovechar de manera más eficiente el