Los chicos de la escuela Vieytes de Caucete ya tienen todo para viajar a la final de Robótica Además, el Ministerio de Educación los equipó esta mañana con todo lo necesario: cada alumno recibió su propia Notebook y la escuela un equipo para Robótica que no disponía. A la par les dieron sensores y parlantes para llevar el proyecto en condiciones como establece el reglamento de las Olimpíadas que los consagró uno de los cinco mejores de todo el país.

Los docentes y alumnos de las Escuela Hipólito Vieytes, de Los Médanos, Caucete, no caben de felicidad. No sólo por formar parte de los cinco equipos seleccionados de todo el país para participar de la final de la III Olimpíada Federal de Informática y Robótica, sino porque cuentan con todo lo necesario para viajar y permanecer en Buenos Aires. Fue el Gobierno de San Juan el que otorgó los pasajes y la estadía; mientras que el Ministerio de Educación les aportó los recursos digitales necesarios para rearmar la maqueta y llevarla en óptimas condiciones. Además de una computadora a cada alumno porque así lo demandaba el concurso. Viajarán el próximo miércoles con el objetivo de ganar este certamen nacional organizado por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana,

El proyecto ganador es un Parque tecnológico pensado para usar en la misma escuela ubicada en una zona rural de ese departamento. El team local está compuesto por los alumnos de nivel primario Brisa Morán; Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone, la docente Erica Ozán y la asesora en Tecnología, Romina Corriente.

Esta mañana todo el equipo ganador visitó a las autoridades del área educativa, y además expuso en detalle el proyecto de Robótica que resultó elegido como uno de los cinco mejores del país. Los chicos fueron acompañados de sus padres y recibieron sendas notebooks que es permitirá desarrollar sus actividades.

‘El Ministerio de Educación siempre está presente, pero esta vez nos ha brindado todo lo necesario para equiparnos y llevar las cosas en condiciones. Además de todos los recursos tecnológicos nos ha entregado un equipo de robótica que no teníamos, parlantes para la maqueta y los vouchers para la comida de los chicos. Estamos muy agradecidos‘, cuenta la directora de la escuela, licenciada Nélida Díaz, quien aclaró que no han brindado ningún teléfono ni alias solicitando dinero.

La propuesta de la escuela caucetera consiste en la creación de Parque Tecnológico con IA (Inteligencia artificial), que sería ubicado al ingreso del establecimiento. Contaría, según el proyecto, con espacios verdes e inclusivos con sensores para diferentes usos como por ejemplo en los contenedores de residuos que se abren solos cuando alguien se acerca. Otro de los desafíos fue crear un cartel lumínico con audio para no videntes con todos los datos de la escuela. Allí está emplazado un monumento a Hipólito Vieytes que llevaría un código QR con toda la información del prócer y el establecimiento. Además ese mismo código permitiría ingresar a un Museo Digital que tiene la escuela desde hace un año y medio, realizado por la docente Erica Ozán, con la larga historia de esta institución que ha cumplido 112 años de existencia. Como si fuera poco, también permite un recorrido virtual por toda la escuela. El parque se alimentaría con paneles solares que permiten tener dispositivos que puedan cargarse.

Los alumnos de entre 11 y 12 años, con el equipo docente y la directora, viajará en avión el miércoles para competir al día siguiente.