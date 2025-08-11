Los gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno en una nueva reunión paritaria Los gremialistas después de que rechazaran la primera propuesta realizada por el Ejecutivo, se encuentran reunidos este lunes desde las 14.45 horas.

Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET se encuentran reunidos con el Gobierno provincial en una nueva reunión paritaria que comenzó a las 14.45 horas. Los representantes gremialistas discutirán con el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

Participan, además, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

La última reunión fue el viernes pasado donde los gremios docentes rechazaron la primera propuesta oficial, de esta segunda mitad de año. El Gobierno basó su propuesta en tres items:

Un incremento en octubre equivalente a la variación de los índices de precios de julio, agosto y septiembre (IPC).

Un aumento en diciembre equivalente a la variación de los índices de precios de octubre y noviembre.

Un incremento en las asignaciones familiares de agosto, calculado según el IPC de mayo, junio y julio.

Lo cierto es que la misma fue rechazada por los gremios quienes la consideran “insuficiente” y ni siquiera la trasladaron a las bases, para su consulta.

Este lunes vuelven a reunirse para intentar llegar a un acuerdo. Hasta el momento los gremios no amenazaron con ningún tipo de medida de fuerza en el plano local.