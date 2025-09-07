Los motoqueros coparon Valle Fértil y visitaron Ischigualasto a la luz de la luna Más de 1000 participantes tuvo el encuentro nacional de motoqueros organizado desde San Juan este fin de semana en Valle Fértil.

San Agustín recibió a más de mil personas, entre motoqueros y acompañantes, que llegaron a Valle Fértil para participar del encuentro nacional organizado por el grupo local “Amigos de la ruta”.

Las motos, más de 500, comenzaron a llegar el viernes y la plaza departamental fue el lugar de reunión. Coparon calles, bares, comedores y alojamientos. El camping también fue uno los puntos neurálgicos.

Durante el encuentro que promovieron Enrique Pereyra, Juani Moyano y Cristian Gil, los fierreros aprovecharon para intercambiar experiencias y admirar algunas motocicletas singulares que trajeron algunos visitantes.

This browser does not support the video element.

Desde la cabecera de Valle Fértil partieron el viernes y el sábado por la noche rumbo a Ischigualasto para realizar el recorrido nocturno los días de luna llena que ofrece el Parque Provincial.

La del sábado fue una noche espléndida, despejada, mostrando el mejor cielo sanjuanino que los motoqueros de distintas partes del país, apreciaron extasiados. El recorrido por los senderos de tierra fueron desafiantes para los conductores, que requirió algo de destreza en algunos tramos. Iluminados por la Luna y con las luces de las motos serpenteando, recorrieron los principales circuitos, la postal fue inédita. Hacía frío, pero un café al lado de “El Hongo” fue reconfortante para admirar las famosas formaciones geológicas.

MIRA TAMBIÉN Internaron al padre Rómulo Cámpora por insuficiencia cardíaca

El director de Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, posteó imágenes y celebró la actividad. “Excelente experiencia. Nos visitaron más de 500 personas para vivir la experiencia de luna llena. Felicidad y alegría a flor de piel”, compartió el funcionario.