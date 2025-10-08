Los vehículos que rematará la CAS este jueves con precios desde $150.000 Motos, autos y camionetas, pertenecientes al Ministerio de Salud, serán puestos a la puja del mejor postor. Son 40 unidades que se ofrecerán en la Gerencia de Préstamos.

La Caja de Acción Social (CAS) realizará este próximo jueves 9 de octubre el cuarto remate múltiple del año de movilidades pertenecientes a organismos públicos, tras el éxito que tuvieron las ediciones anteriores en los que la entidad logró recaudar varios millones de pesos. Esta vez se trata de 40 vehículos pertenecientes al Ministerio de Salud que saldrán a la puja del mejor postor con bases que van de $150.000 a $800.000, dependiendo del modelo y estado de conservación.

Entre los rodados se cuentan motocicletas y ciclomotores, autos, camionetas, furgonetas y utilitarios que aún están siendo exhibidos en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 este (ex Urbino), Capital. Quienes deseen comprobar el estado de las unidades deben acercarse por allí hasta mañana de 9 a 13 horas.

La subasta será este jueves en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 sur desde las 16.30 horas. Para participar será necesario presentarse con el DNI y abonar el 10% del monto total del lote al momento de adjudicarlo, como también otro 10% en concepto de comisión del martillero. El pago debe realizarse en efectivo, por transferencia bancaria o a través de Mercado Pago, teniendo en cuenta que no se aceptarán pagos en cheques ni moneda extranjera. El saldo restante debe ser cancelado en un plazo máximo de cinco días hábiles en la sede de la CAS.

Una vez cumplido este proceso, el comprador tendrá 10 días hábiles para retirar la unidad y gestionar la transferencia a su nombre en la sede del Ministerio de Salud, ubicado en el 3° piso, Núcleo 4 del Centro Cívico.

Este será el cuarto remate de movilidades que en la Caja de Acción Social en lo que va del año. El primero fue en abril cuando se vendieron ocho vehículos cuya propiedad era de la Corte de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA). En esa ocasión se recaudaron $56.250.000.

En julio fueron 10 los autos y camionetas de la Municipalidad de Chimbas que se vendieron con una recaudación de $38.000.000. Mientras que el antecedente más reciente sucedió en agosto fueron 11 las unidades rematadas de la Municipalidad de Santa Lucía y el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). El monto final ascendió a $116.600.000.

Si querés ver los vehículos online hacé click en el siguiente link: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:us:89e92fd5-f5c0-44d0-8f04-7edcb686ef8b?viewer%21megaVerb=group-discover

Lotes a rematar

Renault 6 GTL – Sedán 4 puertas – Modelo 1981 – VNH 494 – Base libre

Rastrojero Frontal – Diesel – Modelo 1979 – WEQ 817 – Base libre

Ciclomotor Zanella 50cc – Modelo 1999 – 831 CIC – Base libre

Furgoneta Renault Express RN – Modelo 1998 – BVJ 033 – Base libre

Renault 4 GTL – Sedán 4 puertas – Modelo 1986 – VNH 408 – Base libre

Chevrolet C10 – Pick Up – Modelo 1987 – VNH 378 – $300.000

Ciclomotor Zanella 50cc – Modelo 1999 – 839 CIC – Base libre

Furgoneta Renault Express RN – Modelo 1998 – BVJ 023 – $150.000

Furgón Peugeot Partner 1.9 Diesel – Modelo 2008 – HLZ 597 – $350.000

Volkswagen 1500 – Sedán 4 puertas – Modelo 1988 – VHK 986 – Base libre

Renault 6 GTL – Sedán 4 puertas – Modelo 1981 – VVG 060 – Base libre

Rastrojero – Diesel – Modelo 1978 – WEQ 700 – Base libre

Motocicleta Zanella ZB 110cc – Modelo 2010 – 568 GGZ – Base libre

Peugeot Partner Furgón 1.9 Diesel – Modelo 2008 – HLZ 595 – $350.000

Fiat Ducato – Diesel – Modelo 1994 – WWY 636 – $400.000

Furgoneta Renault Express RN – Modelo 1998 – BVJ 032 – $150.000

Ciclomotor Zanella 50cc – Modelo 1999 – 830 CIC – Base libre

Renault Kangoo RL Diesel – Sedán 5 puertas – Modelo 2005 – FDF 624 – $350.000

Ciclomotor Zanella 50cc – Modelo 1999 – 833 CIC – Base libre

Furgoneta Renault Express RN – Modelo 1998 – BVJ 029 – $150.000

Renault Kangoo Confort 1.5 DCI – Modelo 2009 – HVV 449 – $350.000

Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel – Modelo 2007 – GMG 748 – $350.000

Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4×2 – Pick Up – Modelo 2007 – GMG 738 – $500.000

Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel – Modelo 2007 – GMG 746 – $350.000

Renault Master DCI 120 – Modelo 2007 – HCQ 071 – $600.000

Ford F100 – Pick Up – Modelo 1992 – VHL 011 – $450.000

Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel – Modelo 2006 – FVW 723 – $350.000

Ford F100 – Sedán 4 puertas – Modelo 1987 – VNH 380 – $450.000

Ford F250 – Diesel – Modelo 1981 – VHK 997 – $600.000

Ford F100 – Pick Up – Modelo 1991 – VNH 386 – $450.000

Renault Trafic – Diesel – Modelo 2001 – DRN 304 – $600.000

Ford Ranger XL 4×4 2.8L Diesel – Pick Up – Modelo 2004 – FOT 270 – $500.000

Renault Master DCI 120 – Modelo 2009 – HVV 447 – $600.000

Furgón Peugeot Boxer 2.8 TD – Modelo 2006 – FVW 748 – $600.000

Ford F100 – Pick Up – Modelo 1991 – VNH 388 – $450.000

Renault Master DCI 120 – Modelo 2009 – HVV 445 – $600.000

Mercedes Benz Sprinter 313 CDI – Modelo 2005 – GVA 962 – $600.000

Fiat Ducato 2.8 ID TD/200 – Modelo 2005 – ETW 271 – $600.000

Renault Master DCI 120 – Modelo 2009 – HVV 448 – $600.000

Iveco Daily 49.12 – Modelo 2004 – FFU 402 – $700.000

Mercedes Benz Sprinter 313 CDI – Modelo 2004 – FOI 279 – $600.000

Renault Master DCI 120 – Modelo 2007 – GNT 821 – $600.000

Iveco Daily 49.12 – Modelo 2004 – FFU 403 – $700.000

Toyota Hilux 4×4 – Pick Up – Modelo 2008 – HKD 647 – $800.000