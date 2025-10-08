El descargo del periodista que hizo un comentario homofóbico en un vivo: “Soy humano y me puedo equivocar” Tras la polémica por el video que se viralizó en redes, Eduardo Gómez reconoció su equivocación y pidió disculpas públicas, asegurando que se trató de un error involuntario.

Eduardo Gómez, conocido en redes como “Decano” o “El Rey del TikTok”, pidió disculpas tras la polémica generada por un comentario realizado durante una transmisión en vivo.

Después de la viralización del video en el que se lo escucha hacer un comentario homofóbico durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, Eduardo Gómez envió un mensaje a la redacción de Diario de Cuyo para pedir disculpas públicas y aclarar su situación.

El periodista sanjuanino insultó a Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

“Me dirijo a la redacción de Diario de Cuyo para hacer mi descargo por el error cometido al tomar video de La Voz Argentina, programa que me encanta porque le da posibilidades de proyectarse a grandes artistas. Soy ser humano y me puedo equivocar, por eso pido mil disculpas. No soy periodista, solo un amante de TikTok. Gracias por difundir. Mis respetuosas disculpas”, expresó Gómez.

El caucetero, conocido por sus transmisiones en redes sociales y entrevistas a vecinos y deportistas locales, aseguró que se trató de un error involuntario y remarcó su arrepentimiento.

El video que originó la controversia fue grabado durante la noche del pasado 2 de octubre, mientras el creador de contenido filmaba la pantalla de su televisor sin advertir que estaba transmitiendo en vivo.

En las imágenes se escucha al conductor Nicolás Occhiato anunciar: “Atención, que les tengo que comunicar algo”. En ese momento, se oye la voz de Gómez pronunciar un comentario homofóbico, creyendo que el streaming aún no estaba activo: “Qué vas a comunicar, pedazo de p…”.

EL VIDEO

This browser does not support the video element.

MIRA TAMBIÉN Los vehículos que rematará la CAS este jueves con precios desde $150.000