Periodista sanjuanino no se dio cuenta de que estaba en vivo e hizo un comentario homofóbico El insulto fue hacia Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Un periodista sanjuanino quedó en el centro de la polémica tras realizar un comentario homofóbico durante una transmisión en vivo en su cuenta personal de Facebook. Se trata de Eduardo Gómez, conocido en las redes como “Decano” o “El Rey del TikTok”, quien suele compartir contenido de carácter informativo y entrevistas vinculadas al departamento de Caucete, de donde es oriundo.

Según pudo saber Diario de Cuyo, el episodio ocurrió en la noche del 2 de octubre, cuando Gómez aparentemente comenzó una transmisión sin advertir que estaba en vivo. En el video —que fue enviado a la redacción de este medio— se observa que el periodista filmaba la pantalla de un televisor mientras miraba el programa La Voz Argentina, emitido por Telefe.

Eduardo Gómez, conocido en las redes como “Decano” o “El Rey del TikTok”.

En las imágenes se escucha al conductor Nicolás Occhiato anunciar: “Atención, que les tengo que comunicar algo”. En ese momento, se oye la voz de Gómez pronunciar un comentario homofóbico, creyendo que el streaming aún no estaba activo: “Qué vas a comunicar, pedazo de p…”.

Nicolás Occhiato.

Las fuentes dijeron que Gomez usualmente sube contenido filmando su televisor y reaccionando a lo que pasa en la TV. El video permanecía visible en su perfil hasta la producción de esta nota.

This browser does not support the video element.

Gómez es una figura conocida en Caucete por sus transmisiones en vivo, donde suele entrevistar a deportistas locales y a vecinos del departamento. Hasta el momento, no se conoció ningún descargo público por parte del comunicador.

EL VIDEO COMPLETO